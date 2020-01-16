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Ученые вычислили возраст статуи одного из главных божеств инков

Ученые вычислили возраст статуи одного из главных божеств инков

Физики и археологи впервые смогли вычислить возраст и найти следы красок на поверхности знаменитой деревянной статуи Пачи Камака, божества, сотворившего Землю в мифологии инков. Ее установили в городе Пачакамак примерно за 700 лет до того, как ее закопали испанские конкистадоры, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS One.

Авторы статьи нашли первые вещественные подтверждения тому, что этот истукан действительно был одной из главных святынь империи инков, изучив ее при помощи методов физики и химии. Для этого ученые отделили несколько щепок от статуи, а также исследовали ее при помощи рентгена для сбора данных о ее химическом составе.

Когда археологи замерили доли изотопов углерода в этих образцах древесины, они выяснили, что статуя была значительно древнее, чем империя инков - ее возраст составлял 1,2 тыс. лет. Это говорит о том, что культ поклонения Пачи Камаку появился еще в те времена, когда индейцы ичма входили в состав другой средневековой "сверхдержавы" Нового света, империи Уари.

В свою очередь, воздействие рентгеновскими лучами помогло ученым найти следы сразу трех красок - красной, желтой и белой. Первая была изготовлена из киновари, редкого для Анд минерала, состоящего из токсичного соединения ртути и серы. Инки высоко ценили киноварь и использовали ее при подготовке мумий и в других религиозных ритуалах. Белая и желтая краска, в свою очередь, были изготовлены из перемолотого гипса и железистых минералов.

Присутствие следов дорогостоящей киновари, а также почтенный возраст истукана, как считают ученые, достаточно четко указывают на то, что эта статуя Пачи Камака действительно является оригиналом, а не более поздней копией или подделкой. С другой стороны, пока остается непонятным то, был ли "Творец Вселенной" раскрашен во времена пришествия конкистадоров, о чем они не упоминали в хрониках. Неизвестно также и то, почему Писарро и его единомышленники закопали, а не уничтожили идола, заключают ученые.



По следам конкистадоров

По текущим представлениям историков, империя инков была самым крупным и могущественным государством Нового Света в доиспанскую эру, охватывая территорию, которую сегодня занимают Перу, а также значительную часть территории Чили и Эквадора. Это государство сформировалось примерно в начале XIII века, и всего через две сотни лет его владения охватывали огромную площадь, где проживало 10 млн человек.

Территориально она была устроена подобно современным федеративным государствам. Империя инков была разделена на четыре крупных региона и примерно 86 провинций, где жили отдельные народы со своей собственной культурой и особенностями местного самоуправления. Часть из них присоединилась к империи добровольно, а другие были покорены армиями инков, которые нередко перенимали местную культуру в процессе захвата и ассимиляции новообретенных территорий.

Одним из самых значимых заимствований такого рода, как отмечают археологи из Франции, Чили и Перу, стал культ Пачи Камака, "Творца Вселенной". Он распространился во второй половине XV века после того, как племя индейцев ичма и их столица, город Пачакамак, вошли в состав государства инков. Это поселение быстро стало местом паломничества для верующих, путешествовавших туда со всей территории империи ради того, чтобы поклониться деревянной статуе создателя Земли и всего мироздания в целом.

В 1533 году, когда к границам города подошли отряды испанских конкистадоров во главе с Эрнандо Писарро, они были поражены огромному числу "истуканов дьявола", установленных на территории Пачакамака. Губы этих идолов, как писали испанские хроники такого времени, местные жрецы регулярно смазывали кровью людей, недавно принесенных в жертву у их ног.

После того, как город был покорен, Писарро повелел вырыть и уничтожить всех истуканов на глазах у "язычников", в том числе и главную статую Пачи Камака. Долгое время историки считали, что она была потеряна для человечества, однако в 1938 году, когда на территории города были проведены первые обстоятельные раскопки, археологи обнаружили деревянного истукана, очень похожего на то, как описывали данного идола современники конкистадоров.

16 январь 2020 /
Тайны истории
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