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В Дубае обнаружен завод по переработке отходов возрастом 3000 лет

В Дубае обнаружен завод по переработке отходов возрастом 3000 лет

В ОАЭ польские археологи, работающие в южной части Персидского залива на территории современного эмирата Дубай, обнаружили 3000-летнюю мастерскую, в которой древние мастера плавили металлы и изготавливали инструменты из керамических отходов.

Об открытии рассказывает Science in Poland. Польские ученые считают, что металлурги еще 3000 лет назад использовали вторичную переработку. На это указывают изделия, найденные при раскопках в пустынном местечке Саруг-Эль-Хадид.

"Это очень интересный факт - несколько тысяч лет назад жители этой местности осуществляли переработку отходов, - говорит руководитель проекта доктор Кароль Юхневич. - Разбитые керамические сосуды не выбрасывались, а лишь слегка модифицировались и использовались в качестве орудий труда".

Также было установлено, что эти инструменты были сделаны только из керамики, изготовленной из одного, специфического вида глины. При раскопках "перерабатывающего завода" исследователи также обнаружили около 2600 металлических предметов.

"Было найдено оружие, украшения, ювелирные изделия, культовые и магические предметы, например, статуэтки змей, - говорит доктор Юхневич. - Большинство из них, вероятно, были сделаны около 3000 лет назад. Но мы установили, что металлургическая деятельность велась в этом месте и 1000 лет назад".

Интересно, что древний "металлургический центр" был открыт еще в 2002 году, причем сделал это правитель Дубая шейх Мохаммад бен Рашид Аль-Мактум. Открытие он совершил во время полета на вертолете над песчаными дюнами в пустыне Руб эль-Хали.

Шейх заметил, что дюны имеют необычную ориентацию, а между ними находится множество черных камней. О своих наблюдениях он сообщил ученым. Исследование странного места показало, что черные камни были шлаком, побочным продуктом процесса плавки металла.

Дальнейшие раскопки показали, что металлы в данном месте плавились в огромных объемах. Ученые считают, что в пору расцвета "металлургического центра" это место выглядело совсем по-другому. Вероятно, здесь был оазис с большим количеством деревьев и озерами.

"Это единственное объяснение расположения печей для производства металла в месте, которое сегодня является бесконечной пустыней", - считает Юхневич.

15 январь 2020 /
Тайны истории
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