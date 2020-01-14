Таинственный слиток золота из Мехико оказался утерянной добычей конкистадоров

Исследование, проведенное учеными Национального института антропологии и истории Мексики (INAH), наконец, рассказало о происхождении артефакта, чья тайн а ждала разгадки 39 лет. Соответствующее заявление авторы исследования опубликовали на сайте учреждения, а к печати уже готовится научная статья в журнале Arqueologia Mexicana.

В 1981 году при строительстве здания в парке Аламеда рабочие обнаружили металлический брусок весом 1,93 килограмма. Высказывались различные предположения о его происхождении, однако для их подтверждения не хватало технических возможностей того времени.

Ученые из INAH просканировали слиток, используя специализированную рентгеновскую аппаратуру. Полученные данные позволяют определить точное соотношение примесей в золоте. Благодаря этому удалось идентифицировать находку как часть сокровищ Монтесумы, пропавших во время поспешного бегства испанских конкистадоров из ацтекской столицы Теночтитлана.

В этом году в Мексике будут отмечать 500-летие этих событий, известных как Noche Triste, или «Грустная ночь». Тридцатого июня 1520 года ацтеки восстали, возмущенные предательством конкистадоров.

В 1519 году ацтеки приняли Кортеса и его людей, однако испанцы смогли хитростью пленить Монтесуму и превратить его в заложника, присвоив и его немалую сокровищницу. Это изрядно накалило местную обстановку. Восстанию ацтеков помогло то, что в июне 1520 года Кортес был вынужден спешно покинуть город: он не имел официальной санкции на экспедицию, и испанский губернатор Кубы выслал отряд, чтобы арестовать самовольного покорителя западных земель. Оставив часть армии в Теночтитлане, с основными силами Кортес выступил против отрядов губернатора и в итоге выиграл.

План островной столицы ацтеков.

Оставленный за главного лейтенант Педро де Альварадо получил донесение о готовящемся восстании и устроил побоище в центральном храме ацтекской столицы: на празднике конкистадорами были убиты местные аристократы и жрецы. Ацтеки осадили место, где удерживали Монтесуму. Когда Кортес, убедивший остатки губернаторского отряда присоединиться к нему, вернулся в город, там уже шли стычки. Монтесума, обратившийся по приказу Кортеса к ацтекам с требованием сложить оружие, был убит, начались бои.

Не обладавшие достаточным количеством припасов испанцы решились бежать из города под покровом ночи. Обманный маневр не удался: город располагался на острове, и конкистадоры не смогли незаметно добраться до дамбы. В уличных боях их стратегия битвы, так помогавшая в сражениях с коренным населением, была неэффективна. Все же им удалось прорваться и бежать, но многие погибли или были ранены

Часть сокровищ, в том числе тот самый слиток, они, по-видимому, унесли с собой: каждый солдат имел право набрать столько золота, сколько хотел. Из-за этого многие гибли, так как, упав в воду, не могли выплыть. По-видимому, этот золотой брусок — часть сокровищ, канувших в каналы Теночтитлана.

Если ученые правы в своих выводах, то эта находка — единственное вещественное доказательство этих событий, подтверждающее место и время происшествий. Исследование показало, что состав слитка соответствует материалам других ацтекских сокровищ и ювелирных изделий того периода.