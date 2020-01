Кому в древних Помпеях посвятили эпитафию длиной четыре метра

Многое ли может рассказать о человеке эпитафия — надпись на его могильном камне? А если она четыре метра в длину и семь строк в высоту? В прошлом году Археологический парк Помпей полностью расшифровал и прокомментировал ранее найденную эпитафию на могиле безымянного, но очень важного (и, видимо, горячо любимого другими горожанами) помпейца. Благодаря этой надписи мы узнали множество новых подробностей о событиях, происходивших в городе накануне его гибели, а также убедились в наших прежних представлениях относительно ряда исторических подробностей, касавшихся Помпей и самого Рима. И все же эпитафия на недавно открытой гробнице предлагает больше вопросов, чем дает ответов. Подробнее о самой гробнице и надписи на ней, а также о людях и событиях, упомянутых в эпитафии, рассказывает Юлли Улетова, автор сайта «Помпеи: шаг за шагом».



В 2017 году на окраине древних Помпей в ходе раскопок перед строительными работами археологи обнаружили отделанную мрамором гробницу. Ее особенностью специалисты сразу назвали четырехметровую эпитафию — одну из крупнейших известных античных эпитафий на сегодняшний день.



Через год директор Археологического парка Помпей представил миру предварительный перевод надписи и ее толкование, которое тут же вызвало бурное обсуждение в научном мире.



Оказалось, надпись рассказывает про человека, чья жизнь тесно переплелась с историей города. Эпитафия дает понять, как важно было для древнего римлянина участвовать в жизни своей общины и как ценилась коллективная память о его деяниях. И просто потрясающе, как много мы можем узнать, сопоставляя недавно найденные слова с известными фактами из истории Помпей в частности и Древнего Рима в целом.



Представляя новую гробницу журналистам, директор Помпей Массимо Осанна назвал ее находку «открытием десятилетия». Возможно, тогда это прозвучало немного пафосно, но теперь, когда текст эпитафии опубликован и переведен, совершенно очевидно, что эта надпись — многообещающее научное открытие.



Но обо всем по порядку.



Что такое эпитафия

Эпитафия — это надгробная надпись, содержащая сведения об умершем, его заслугах и добродетелях, основных вехах его жизненного пути.



Древние римляне могли указать в эпитафии имя умершего, имя его отца, трибу (избирательный округ), социальный статус. Если умерший был политиком, то важным элементом его эпитафии являлся cursus honorum — «путь чести», список магистратур, которые покойный занимал при жизни.



Все эти сведения часто дают информацию не только о владельце гробницы, но и о его земляках, родном городе и даже современных ему событиях в стране.

Обстоятельства находки

Гробница была обнаружена в районе Стабианских ворот за городскими стенами во время ремонтных работ вокруг здания Сан-Паолино в современных Помпеях.



Это здание было построено в XIX веке, и сейчас здесь располагаются офисы Археологического парка Помпей. Строительные работы по укреплению фундаментов Сан-Паолино повлекли за собой археологические раскопки и привели к открытию гробницы.



После расчистки объекта выяснилось, что гробница уже была частично раскопана и ограблена в XIX веке.



При раскопках в 1843 году был найден большой (1,5 × 4,23 метра) мраморный рельеф с изображением гладиаторских боев и травли животных, который сейчас находится в собрании Неапольского археологического музея. До сих пор точно не установлено, чью гробницу он украшал. Среди гипотетических хозяев — дуумвир Кловаций, магистрат Клодий Флакк, ланиста Нумерий Фестин Амплиат. Новая гипотеза предполагает, что рельеф был снят с этой гробницы.



Некрополь у Стабианских ворот

То, что гробницу нашли неподалеку от ворот, неудивительно — античные некрополи, «города мертвых», располагались именно вдоль дорог, ведущих от города. Наземные погребальные сооружения — памятники или склепы — обычно были обращены «лицом» к прохожим. Это делалось для того, чтобы люди, прочитав эпитафию, таким образом помянули умершего.



Найденная гробница здесь не единственная. Первые исследования в этом секторе Помпей были проведены еще в конце XIX века — тогда открыли сами ворота, участок мощеной дороги и два захоронения по ее левой стороне.



Оба принадлежали видным горожанам — Марку Туллию и Марку Аллию Минию. Первый нам известен из текста посвящения на архитраве храма Фортуны Августа, а второй был в Помпеях дуумвиром.



Обе гробницы представляют собой тип погребального памятника, характерного для Помпей, под названием schola. Выглядит такое надгробие как полукруглая скамья, чьи окончания украшены скульптурным декором типа лапы льва или грифона.



Часто в центре скамьи или за ней устанавливали колонну, увенчанную алтарем, а иногда — мраморной амфорой. Спинка скамьи одновременно служила и местом для эпитафии.



Погребения здесь, на общественной земле, были санкционированы городским советом — ordo decurionum — и не являлись стихийными. Об этом есть упоминание и в эпитафии на могиле Аллия в виде специальной формулы: locus sepulturae publice datus ex d(ecreto) d(ecurionum). Это можно перевести как «место под погребение на общественной земле выделено по декрету декурионов».



Первые действительно научные исследования некрополя у Стабианских ворот были проведены уже в ХХ веке под руководством тогдашнего директора Помпей Амедео Майюри. Затем в начале XXI века — в 2001 году — Стабианские ворота и дорога, ведущая сквозь них, стали объектом работ, направленных на превращение этого сектора Помпей в новый туристический вход.



Во время раскопок вновь были сделаны открытия — еще один участок мощеной дороги и две новых гробницы, уже на правой стороне.

Эти два склепа оформлены по-другому — в виде погребальных камер из каменных блоков на фундаментах-подиумах. В одном случае был использован белый известняк, в другом — серый туф. Внутри камер находились погребальные урны — стеклянные и керамические, в некоторых содержались антропологические останки, а также небогатый погребальный инвентарь.



За неимением надписей, где указывалась бы принадлежность склепов, их условно обозначили как «гробница А» и «гробница В». Тем не менее, на двери «гробницы А» имеется граффито: Iarinus Expectato / ambaliter unique sal(utem) / Habito sal(utem). Это можно перевести так: «Ярин шлет привет Экспектату, другу навеки. Привет Габиту». На последнем слове размашисто процарапан фаллос.



Обе гробницы имели замечательные особенности, отмеченные археологами отдельно. В «гробнице А» в полу, сделанном в технике cocciopesto, был устроен керамический канал для праздничных возлияний.



А в «гробнице В» сохранилась запертой на бронзовый запор дверь из известняка на бронзовых же петлях. Снаружи на двери осталось и железное кольцо. Запорный механизм специалисты нашли в рабочем состоянии.



Интересно, что дорожное мощение здесь было перекрыто толстым слоем аллювиальных отложений, в котором археологи обнаружили большое количество стеклянных и керамических предметов, а также следы от колес повозок — вероятно, покидавших Помпеи во время извержения горожан.



Особая же находка — золотое незамкнутое кольцо, концы которого сделаны в виде змеиных голов с глазами из зеленого стекла



При удалении этих отложений выяснилось, что рядом с этими гробницами есть, возможно, еще одна — незаконченная. На это указывало начатое сооружение из кирпича и найденные неподалеку блоки туфа и лавы, предназначавшиеся, судя по всему, для дальнейшего строительства.



В связи с вышеизложенным понятно, что открытие здесь еще одного памятника не удивило археологов. Но вот его роскошный декор и особенно огромная эпитафия — это невероятный подарок Везувия, извержение которого в 79 году позволило безымянной гробнице дойти до нас в хорошей сохранности.



Новая гробница

По словам Осанны, у открытой в 2017 году гробницы аналогов в Помпеях нет. Она имеет туфовое основание, на котором стоит квадратное сооружение с вогнутыми сторонами длиной по 6 метров. На этой четырехлучевой в плане «звезде» установлен квадратный барабан, в свою очередь, увенчанный карнизом.



Внутри гробница содержит круглую погребальную камеру с нишами для хранения урн, вход в которую осуществлялся с восточной стороны. Вся сохранившаяся часть памятника отделана мраморными плитами.



К сожалению, во время работ в XIX веке верхняя часть памятника была сильно повреждена, сводчатая крыша камеры разрушена, а сама камера разграблена.



При этом на карнизе сохранились следы от стержней, предназначенных для крепления мраморной плиты. И это, в свою очередь, может свидетельствовать о мраморном декоре и верхней, утраченной, части гробницы.



В целом, исключительное состояние сохранности дошедших до нас частей памятника указывает на его постройку незадолго до извержения Везувия 79 года.



Содержание эпитафии

Эпитафия занимает западную сторону барабана. Надпись в семь строк длиной 4 метра сохранилась очень хорошо. Текст перечисляет события, произошедшие в жизни этого человека, важные с точки зрения общества. То есть, то, что латинские авторы называли res gestae — «деяния».



При этом в нем не упоминаются ни имя, ни должности умершего. Специалисты предполагают, что эти данные содержались в другой надписи, которая была размещена выше и оказалась утрачена.



Хочется обратить внимание читателей на две необычные особенности этого текста. Во-первых, он написан практически без сокращений, которыми так изобилуют лапидарные памятники Древнего Рима (хотя и здесь они все же имеются).



Во-вторых, император в этой надписи назван только одним словом — Цезарь (Caesar). А ведь любое письменное упоминание императора требовало использования обширной титулатуры и личного имени. Почему же этого нет?



Возможно, потому, что здесь мы видим образец memoria damnata — «проклятия памяти», посмертного наказания, которое выносилось постановлением суда Сената. По этому постановлению все упоминания имени осужденного на memoria damnata должны были быть уничтожены на всей территории, подвластной Риму.



Единственным императором, который мог подвергнуться этому наказанию до 79 года — года гибели Помпей, был Нерон. Известно, что удаление его имени с монументов действительно практиковалось, хотя, как кажется, официального постановления Сената не было.



Правда, в 69 году император Вителлий вернул Нерону посмертные императорские почести, но он правил всего лишь год, и, возможно, его требования не принимали всерьез. В данном случае контекст упоминания императора в эпитафии требовал хотя бы указания титула. Это предположение заставляет датировать смерть хозяина гробницы 70-ми годами нашей эры.



Связь Нерона с Помпеями не так удивительна, если учесть, что его вторая супруга Поппея Сабина происходила из этих мест. Возможно, ей или ее семье принадлежали виллы в Боскореале и Стабиях.



Текст эпитафии

Hic togae virilis suae epulum populo pompeiano triclinis CCCCLVI ita ut in triclinic quinideni homines discumberent (hedera). Munus gladiat(orium) / adeo magnum et splendidum dedit ut cuivis ab urbe lautissimae coloniae conferendum esset ut pote cum CCCCXVI gladiatores in ludo habuer(it ?) et cum / munus eius in caritate annonae incidisset, propter quod quadriennio eos pavit, potior ei cura civium suorum fuit quam rei familiaris; nam cum esset denaris quinis modius tritici, coemit / et ternis victoriatis populo praestitit et, ut ad omnes haec liberalitas eius perveniret, viritim populo ad ternos victoriatos per amicos suos panis cocti pondus divisit (hedera). Munere suo quod ante / 5 senatus consult(um) edidit, omnibus diebus lusionum et conpositione promiscue omnis generis bestias venationibus dedit (hedera) / et, cum Caesar omnes familias ultra ducentesimum ab urbe ut abducerent iussisset, uni / huic ut Pompeios in patriam suam reduceret permisit. Idem quo die uxorem duxit, decurionibus quinquagenos nummos singulis, populo denarios augustalibus vicenos pagan(is) vicenos nummos dedit. Bis magnos ludos sine onere / rei publicae fecit; propter quae postulante populo, cum universus ordo consentiret ut patronus cooptaretur et IIvir referret, ipse privatus intercessit dicens non sustinere se civium suorum esse patronum.



Осанна в своей статье приводит предварительный перевод латинской надписи на итальянский и английский языки. Но самое основное в работе с эпиграфическими памятниками, к которым относятся и эпитафии, — это не столько перевод, сколько истолкование информации, в ней изложенной, и привязка новых фактов к уже известным из других античных источников. Именно это и составляет содержание работы Осанны.



По случаю достижения возраста ношения тоги он устроил для жителей Помпей пир, накрыв 456 триклиниев, каждый из которых вмещал 15 пирующих. Он устроил гладиаторское представление — столь грандиозное и великолепное, что его можно было сравнить с любыми другими играми в колониях, основанных Римом, ведь в них принимали участие 416 гладиаторов.



Теперь, поскольку его щедрость совпала с голодом, он поэтому кормил их в течение 4 лет и выказал в отношении своих сограждан больше заботы, чем в отношении своих родных; когда модий пшеницы оценивался в 5 динариев [= 20 сестерциев], он выкупил ее и предоставил народу по 3 виктората [= 6 сестерциев] за модий. Более того, чтобы щедрость его коснулась каждого, он через своих друзей раздал всем жителям, одному за другим, свежеиспеченного хлеба еще на 3 виктората [= 6 сестерциев].



По случаю представлений, организованных им до сенатусконсульта, для каждого дня игр и каждой схватки он предоставил животных всех пород, не делая различий, для охоты.



А когда император распорядился, чтобы все гладиаторские хозяйства [школы] были удалены за двести миль от города, то этому человеку он [император] позволил вернуть двух человек, каждого из которых звали Помпей, в их родной город [или: позволил двоим вернуться в Помпеи, их родной город].



По случаю своей свадьбы он даровал сумму в 50 бронзовых нумми [= 50 сестерциев] каждому декуриону, а прочим людям раздал по 20 серебряных динариев [= 50 сестерциев] каждому августалу и по 20 нумми [= 20 бронзовых сестерциев] каждому paganus.



В двух случаях он организовал замечательные зрелища, избавив общество от каких бы то ни было расходов на них. Когда городской сенат пришел к общему согласию (того же требовал и народ), чтобы его за эти дела [деяния] сделали патроном, и магистрат [председательствующий правитель] поставил этот вопрос в городском сенате на голосование, он сам частным образом [как частный гражданин] вмешался и заявил, что не может позволить себе стать патроном для своих собственных сограждан.