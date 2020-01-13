Средневековый рыцарский меч вернулся в Могилев

Средневековый рыцарский меч 15 - начала 16 веков вернулся в Могилев. Его современная история началась более 6 лет назад, когда на дне реки Вихры в Мстиславском районе были обнаружены кираса, шлем, фрагменты кольчуги, шпоры и другая амуниция.

Все эти находки оказались в руках археологов. А вот меч бесследно пропал. Установлено, что артефакт был вывезен за пределы Беларуси. А после перепродаж выставлен на аукционе в одной из европейских стран. Теперь меч выкуплен и вернулся на родину.

Артефакт весит почти полтора килограмма. И принадлежал, как предполагают историки, рыцарю из Бургундии. Уже в ближайшие дни меч будет представлен общественности.