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Свидетельства об экстремальных изменениях климата были найдены на древних рунах викингов

Свидетельства об экстремальных изменениях климата были найдены на древних рунах викингов

Древний рунический камень может рассказать об изменениях климата в далеком прошлом

Древний рунный камень может пролить свет на изменения климата, происходившие задолго до климатических событий XXI века. К такому неожиданному выводу пришли специалисты, изучающие кризис холодного климата Скандинавии в VI веке нашей эры. Камень, который был поднят в девятом веке у озера Ваттерн на юге центральной Швеции, является носителем самой длинной рунической надписи в мире с более чем 700 рунами, покрывающими все 5 сторон необычной находки.

 


Происходили ли изменения климата в прошлом?

Проблема современных климатических изменений является одной из главных проблем нашего столетия. Однако согласно статье, опубликованной на портале sciencealert.com, подобные события могли происходить и ранее. Доказательством этому может служить обнаруженный камень, который был воздвигнут в качестве памятника умершему сыну одного из правителей остготов, проживавшего на территории современной Италии. Исследователи считают, что события на камне описывают период крайне экстремальной зимы, которая, согласно мнению автора рунического камня, была подобна зиме 536 года н.э.

Считается, что кризис шестого века был вызван цепочкой вулканических извержений, которые сильно повлияли на климат, вызвав появление более низких средних температур, снижение урожайности, голод и массовые вымирания скота. В результате вышеперечисленных событий население Скандинавского полуострова сократилось по меньшей мере на 50 процентов, а память о произошедшем стала передаваться по наследству, влияя на мифологию северных народов.

Свидетельства об экстремальных изменениях климата были найдены на древних рунах викингов

Рунический рисунок на камне рассказывает о битвах общей протяженностью более ста лет

Бо Граслунд, профессор археологии в Университете Уппсалы, считает, что помимо холодных зим и кровопролитных войн, рунический рисунок описывает мощную солнечную бурю, чрезвычайно холодное лето и даже солнечное затмение, в результате которого небо окрасилось в драматические оттенки красного цвета.

Как бы то ни было, за глобальным похолоданием раннего Средневековья пришло глобальное потепление. Согласно исследованиям, пик потепления в этот период пришелся на XI-X века н.э, когда в Исландии, на побережье Балтийского моря и даже в Англии стал расти виноград и другие теплолюбивые культуры. Кроме того, обнаруженная в Х веке Гренландия могла получить свое название далеко не просто так. Скорее всего, самый большой остров планеты однажды действительно едва ли не полностью был покрыт зеленью. В доказательство этому невероятному факту ученые приводят сохранившиеся до наших дней хозяйственные постройки и предметы обихода викингов того периода времени. В таком случае, быть может, изменения климата не связаны с человеческой деятельностью и являются цикличными по своей природе? 

12 январь 2020 /
Тайны истории
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