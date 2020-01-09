В Польше нашли оружие древнего племени

Средневековое кладбище народа йотвингов, с большим количеством оружия, нашли около города Сувалки в северо-восточной Польше.



Находка датируется периодом между 11 и 13 веками, уверяют польские археологи.



Она представляет собой редкое многослойное кремационное кладбище с останками коллективных погребальных костров с большим количеством могильных предметов.



Йотвинги (также известные как судовы) были балтийским племенем, которое жило в частях нынешней Польши, Литвы и Беларуси с 5-го века до нашей эры до средневековья. Они были известны своими боевыми умениями и служили наемниками для князей Киевской Руси и были побеждены ими.

Они также воевали с польскими князьями и тевтонскими рыцарями. В 1422 году Тевтонский орден завоевал йотвингов, и их территории были разделены между рыцарями, Польшей и Литвой, но элементы этнической принадлежности, языка и культуры йотвингов сохранялись до 19-го века.



«Этому объекту около 900 лет. Это явно самое богатое кладбище йотвингов, когда-либо обнаруженное. Они сжигали своих мертвецов и добавляли различные предметы, которые были серьезными дарами. Это действительно много. Мы извлекли 500 экспонатов только из одного раскопа площадью 5 на 4 метра», — говорит Ежи Семашко, археолог из районного музея в Сувалках.



По большей части находки располагались в слое примерно в 20−30 сантиметрах ниже поверхности земли и тот факт, что они находятся в достаточно хорошем состоянии, делает их уникальными. В то же время, исследователи отметили, что раскопки ранее уже подвергались ограблению мародерами и оттуда были взяты не менее 1000 крупных предметов.



«Более того, — это место никогда не использовалось для сельского хозяйства. Благодаря этому сохранилось большое количество артефактов, включая оружие и украшения», — подчеркнул Ежи Семашко.