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Появилось первое в новом десятилетии сообщение о вымершем виде

Появилось первое в новом десятилетии сообщение о вымершем виде

«Экосистема мегареки Янцзы была пристанищем разнообразной водной мегафауны, — говорится в статье, опубликованной в журнале Science of the Total Environment. — Однако усиливающееся действие различных антропогенных стрессоров привело к продолжающемуся сокращению ее биоразнообразия».

Эти короткие фразы точно и сухо обозначают настоящую экологическую катастрофу, которую пережила и продолжает переживать великая азиатская река. Не так давно китайское правительство объявило десятилетний мораторий на рыболовство в Янцзы, стараясь выправить положение. Но для многих речных жителей эти меры уже слишком запоздали.

Из-за перелова и судоходства, загрязнений и плотин вымерли некоторые уникальные виды, жившие в Янзцы, включая речных дельфинов. Новой жертвой пали китайские веслоносы (Psephurus gladius), которые были, возможно, самыми крупными пресноводными рыбами в мире. По некоторым сообщениям, они вырастали в среднем до трех-четырех метров в длину и набирали массу около 250 килограммов, а самый крупный экземпляр достигал семи метров.

Эндемики Янцзы — веслоносы — не имели близких родственников, а их мясо высоко ценилось в местной кулинарии. Когда численность этих рыб стала быстро сокращаться, китайская пресса даже окрестила их «водными пандами», указывая и на важное значение этих рыб, и на невозможность их разведения в неволе. В отличие от панд, задержать полное исчезновение веслоносов не удалось.

По оценкам ученых из Китайской академии рыбоводства, «функционально вымершим» вид стал в 1993 году, еще до того, как Международный союз охраны природы и природных ресурсов присвоил ему статус находящегося на грани исчезновения (в 1996-м). Дальнейшая судьба вида была предрешена. Исходя из статистики нескольких сотен сообщений о наблюдениях веслоносов в 1981-2003 годах, ученые предполагают, что последний из них умер между 2005 и 2010 годом.

08 январь 2020 /
Тайны истории
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