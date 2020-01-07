Загадки Каламиты: что скрывают разрушенные башни над Чёрной рекой

Благодаря транспортной доступности, несложному пути подъема, бесплатному входу Монастырская скала сейчас стала популярным местом прогулок любителей истории и туристов. Здесь можно встретить и стайки школьников, и группы отдыхающих из крымских санаториев, и семейные пары. Облюбовали для фото сессий этот уголок фото графы разных школ и жанров. Озеро в карьере пильного известняка своей гладью отражает голубое небо и само кажется голубым.



Сейчас его берега стали для многих любимым местом отдыха. В этом карьере снято огромное количество фильмов с самыми разными сюжетами от фантастики до мелодрамы. На западной стене карьера спелеологи оборудовали полигон для круглогодичных тренировок. Иногда свои веревки здесь развешивают и прыгуны со скал. На вершине Монастырской скалы есть памятники разных эпох и годов. Исследование исторического наследия этого места далеко не завершено. Возможно, что и нас ждут новые находки...



Увидеть своими глазами



На правом берегу Черной реки, рядом с мостом, есть просторная автостоянка и для легкового транспорта, и для автобусов. Пешеходная дорожка за шлагбаумом ведет к будке экскурсоводов, которые могут рассказать и показать все достопримечательности монастыря. Далее под железнодорожной насыпью тоннель приводит во двор монастыря. По правую руку - лестница к монастырскому комплексу, по левую - монастырское кладбище и сухой источник Святого Климента. Вода в нем была еще лет 40 назад. Увы, стремительная добыча пильного известняка для строительства города привела к нарушению водоносных горизонтов, вода ушла в карьер, затопив его дно. Тропинка через кладбище ведет за ограду монастыря, где крутой подъем выводит на верхнюю площадку Монастырской скалы к подножью крепости Каламита. По пути встречается большой естественный грот, в котором от непогоды могли укрываться и люди, и отара овец. От этого грота хорошо просматривается колесная колея дороги, ведущей к воротам крепости. При желании на верхнюю площадку можно заехать и на машине. Для этого от реки Черной по основной автодороге нужно проехать в сторону Инкермана около 800 метров и свернуть направо, там оставить машину и по рваной дороге отправиться к крепости.



Воскресная прогулка.



Площадь крепости составляет около 1,3 га, протяженность крепостных стен - около 250 метров. Крепостные ворота и основной вход в крепость находились в первой башне, размеры которой 11 на 6 метров. Над ней построено просторное помещение, которое первоначально могло быть церковью, но турки устроили там пушечный каземат. Ширина ворот сегодня составляет 5,3 метра, но о первоначальных размерах говорить не приходится, башня несколько раз перестраивалась. Влево идет куртина (оборонительная стена) ко второй башне. Стены сложены из бутового камня на известковом растворе и имеют толщину от метра до четырех. Высота их в некоторых местах - до 12 метров. Заметны следы реконструкций и перестроек, слои свежей кладки поверх старой. От второй к третьей башне идет глубокий ров, в стенах которого вырублены искусственные пещеры. Ров образовался при добыче строительного камня и имел глубину в 3,7 метра на востоке при ширине 9 метров. Третья башня имела размеры до 13 метров в диаметре. Четвертая башня сохранилась лучше других и была вынесена за пределы рва...



Порт и крепость



Там, где река Черная впадает в Севастопольскую бухту, над правым ее берегом возвышается отвесная скала, на вершине которой сейчас видны руины нескольких башен. Это всё, что осталось от некогда грозной крепости, возведенной в период раннего средневековья, когда Византия укрепляла свое присутствие на полуострове строительством многочисленных укреплений вокруг Херсонеса. Ближайшим опорным пунктом, преграждавшим в VI веке дорогу врагам на Херсонес, была Каламита. Первоначальное название крепости неизвестно, а самым ранним принято считать «Каламита», которое найдено на морской карте генуэзцев 1474 года. Ранее в XIII-XIV веках картографы это место именовали Каламирой или Газарией. Фонетически схожие «Каламите» слова есть в нескольких языках. Традиционно многие историки его переводят с греческого как «Камышовая».

Со временем византийцы покинули крепость, и она пришла в запустение. Возведение на месте старых византийских новых оборонительных сооружений в начале 20-х гг. XV в. производится правителем Феодоро Алексеем I. Косвенным подтверждением этого может служить находка 1926 г. (обломок был вторично использован в качестве строительного материала в постройке турецкого времени) - фрагмент плиты размером 40 на 30 сантиметров с изображением монограммы князя Алексея. В 1422-1423 годах княжество Феодоро озаботилось защитой своего единственного морского порта Авлита, расположенного в устье реки Черной. Авлита фигурирует на ряде генуэзских компасных морских портоланов и средневековых карт, в частности на карте Якобо Гастальдо 1562 года. Князь Алексей понимал, что демпингование низкими торговыми пошлинами делает Авлиту серьезным конкурентом Кафы. Это был явный вызов генуэзцам, считавшим своим неотъемлемым монопольным правом осуществлять торговлю в этой колонии.На территории крепости при раскопках была обнаружена закладная плита с надписью на греческом языке: «Построен храм сей с благословенной крепостью, которая ныне зрится, во дни господина Алексея, владетеля города Феодоро и Поморья и ктитора святых славных, боговенчанных, великих царей и равноапостольных Константина и Елены в месяце октябре, индикта шестого, лета 6936 (1472 год)» (перевод В.В. Латышева).

Плита хранится в Бахчисарайском историко-археологическом заповеднике. Феодориты открыто построили порт, где вели разгрузку и погрузку кораблей, чем и вызвали гнев соседей, потерявших часть торговых податей. Военные действия между генуэзцами и феодоритами продолжались долгие годы с переменным успехом и прекратились только после прихода турок. Археологи нашли множественные подтверждения широкой географии кораблей этого морского порта - фрагменты гончарных сосудов из различных центров Средиземноморья и даже из Центральной Азии. Процветала здесь и работорговля. Портом пользовались не только князья Феодоро, об этом сохранились свидетельства современников. Консул Кафы Антониотто ди Кабела сообщал в Геную (сентябрь 1474 года) о том, что татары увели из России и Польши от 10 до 20 тысяч человек, среди них было много мальчиков, купленных турками, которые «посадили их на суда в порту Каламита». В большом количестве были здесь и зерновые ямы. Видимо, зерно из предгорных долин накапливалось для погрузки на суда. После захвата Крыма турками крепость была перестроена с учетом появления огнестрельной артиллерии и названа Инкерманом.



Церкви и храмы



Сейчас скала называется Монастырской. Этот топоним связан с монастырем Святого Климента, римского епископа с 92 по 101 год. Климент проповедовал христианство, за что и был сослан императором Траяном в каменоломни в окрестностях Херсонеса и здесь же замучен. Возник монастырь еще в VIII - IX веках.



Сухой родник святого Климента.



Пещерная церковь Святого Климента разными археологами и историками относится к различным векам - от XII до XV. Церковь имеет два ряда каменных колонн и три нефа. Рядом есть еще одна пещерная церковь - Святого Мартина Исповедника, вырубленная в 1867 году - уже после присоединения Крыма к России и возрождения монастыря, которое началось в 1850 году с Инкерманского скита. Просуществовал монастырь до 1926 года - советская власть его закрыла. В новейшей истории монастырь был возрожден в 1991 году стараниями архимандрита Августина, известного в миру как Александр Половецкий. Третья пещерная церковь - во имя святого апостола Андрея Первозванного. Есть и две наземные церкви - Святой Троицы и Великомученика Пантелеймона Целителя.Храм Святой троицы.

Почти в центре крепости Каламита над ровной площадкой возвышаются два поросших травой кургана. Это груда камней, оставшихся после уничтожения храма и прихрамовых зданий. Но остались старинные фото графии и рисунки начала XX века с изображением храма.



Никольский храм.



На горе среди развалин крепости Каламита в 1905-1907 годах в память о Крымской войне выстроена церковь св. Николая Мирликийского в стиле поздневизантийского зодчества. По замыслу архитектора церковь венчала архитектурный ансамбль Монастырской скалы. В канун 1917 года в монастыре было семь церквей.



Начиная с 1924 г. монастырские храмы постепенно закрываются. Димитровский, Пантелеймоновский и Благовещенский храмы закрыты 20 мая 1926 г. Никольский храм - 9 июля 1926 г. В октябре 1927 г. часовня, построенная на месте захоронения воинов, погибших в Инкерманском сражении, была передана детскому саду, а 10 февраля 1927 г. упразднена, как культовое здание. В середине июля 1928 г. закрыт храм иконы «Всех скорбящих радость», 3 февраля 1930 г. - Троицкая домовая церковь. 15 декабря 1931 г. прекратили существование древние пещерные храмы Климентовский, Мартиновский, Андреевский. К тому же в 1927 году землетрясение сильно повредило Николаевскую церковь, было принято решение ее разобрать. Закрытая в 1926 году церковь святого Николая на верхнем плато была полностью уничтожена в 1932 году. Во время обороны Севастополя 1941-42 гг. были разрушены многие наземные постройки монастыря, пещерные храмы уцелели. Тогда же в монастырских пещерах располагался штаб 25-й Чапаевской стрелковой дивизии.