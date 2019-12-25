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Ученые впервые вывели живое существо из искусственной клетки

Ученые впервые вывели живое существо из искусственной клетки

Ученые из Китая впервые вывели живое существо из искусственной клетки. Для этого они ввели несколько химических веществ в клетки гранулезы и преобразовали их в функциональные ооциты. После оплодотворения эти ооциты смогли выработать здоровое потомство.

Ученые из Китая смогли впервые добыть яйцеклетки из вспомогательных клеток яичника мыши. Они также показали, что этот метод безопасен и позволяет получить живое потомство, которое, по предварительным исследованиям, не отличается от животных, выведенных естественным путем. Подробности эксперимента опубликованы в журнале Cell Reports.

Для репрограммирования исследователи выбрали гранулезу — клеточную оболочку, которая окружает яйцеклетку и вместе с ней выходит в маточную трубу во время овуляции. Исследования показали, что клетки гранулезы могут проявлять свойства стволовых клеток.

Ученые попытались репрограммировать их с помощью сигнальных небелковых веществ. Исследователи предположили, что их метод позволит получить безопасные с генетической точки зрения половые клетки. Они получили «индуцированные плюрипотентные стволовые клетки», которые обладали всеми свойствами эмбриональных клеток — из них ученые и сформировали яичники.

Эффективность оплодотворения была на уровне 40–50%, ученые смогли вывести пятерых мышат, четверо из которых смогли принести потомство. Исследователи подтвердили, что процедура полностью безопасна. В будущем при дальнейших экспериментах она может помочь людям с бесплодием.

«Мы впервые смогли превратить клетки гранулезы в ооциты, это очень важная работа в области развития репродуктивной биологии. Теперь мы можем подтвердить, что можно удачно вырастить здоровые организмы без участия яйцеклетки», — отметил Линь Лю, один из авторов исследования.

25 декабрь 2019 /
Тайны истории
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