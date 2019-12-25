Люди-оборотни: древнейшие наскальные рисунки поколебали основы науки

Недавние открытия в Индонезии и Хорватии опровергают устоявшееся представление о том, что родина наскального искусства каменного века — Западная Европа. А примитивные изображения на стенах пещер в Испании возрастом 65 тысяч лет доказывают, что неандертальцы обладали символическим мышлением.

Сцена охоты с оборотнями

На принадлежащем Индонезии острове Сулавеси наскальные изображения обнаружили в 1950-е. Сейчас там задокументированы рисунки на стенах 242 пещер и скал, новые открытия совершают каждый год.

В декабре 2017-го ученые заглянули в высокогорную пещеру в карстовом известняковом поле Пангкеп на юге острова и увидели, что участок задней стенки длиной 4,5 метра покрыт наскальными рисунками. Это место назвали Лианг Булу Сипонг 4.

Там распознали два изображения обитающих только на Сулавеси свиней-бабирусса, четыре — карликовых буйволов, а также восемь фигурок полулюдей-полузверей. Их называют териантропами — оборотнями. У некоторых в руках похожие на копья предметы, веревки. По крайней мере одна фигурка — это человек с хвостом, другая — с клювом. Возможно, таков "камуфляж" древних охотников. Во всяком случае, сцена охоты каменного века изображена очень наглядно.

Место находки одного из древнейших наскальных изображений в мире

Все рисунки выполнены красным пигментом в одной манере, что говорит о единовременности их создания. Подобные уже находили в других местных пещерах.

Изображения териантропов указывают, что часть рисунков относится не к реальному миру, считают исследователи, описавшие данную находку. Эти полузвериные образы, хотя и с определенными оговорками, связывают с шаманскими верованиями, для которых характерны духи-помощники из царства зверей.

Образцы известковой натечности, перекрывшей некоторые участки живописи, исследовали по радиоактивным изотопам урана, чтобы установить возраст. Результат — от 43,9 до 35,1 тысячи лет. Если брать максимум, то это самое древнее из известных наскальных творений, созданных анатомически современными людьми. Возможно, перед нами наиболее древнее свидетельство мифологического мышления. Раньше считалось, что родина этого феномена — Западная Европа.

До этого на Сулавеси находили изображения свиней 35-тысячелетней давности. А рекорд принадлежал пещерным рисункам Калимантана, соседнего с Сулавеси острова, — 40 тысяч лет.

Пещерная живопись, датируемая возрастом 44 тысячи лет, найденная в известняковой пещере на острове Сулавеси, Индонезия

Балканский прорыв

Во французском департаменте Дордонь выявлено 235 стоянок древних людей эпохи позднего каменного века. В Хорватии, Сербии и Черногории на площади, в 23 раза большей, — всего 50, причем ни одного наскального изображения. Для ученых это загадка: почему Балканский полуостров, лежавший на вероятном пути миграции людей из Африки в Европу, остается белым пятном.

В 2010 году директор Археологического музея Истрии (Хорватия) Дарко Комшо обнаружил в дальней части пещеры Ромуальда красные рисунки. В апреле 2019-го он вместе с коллегами из Франции, Великобритании и Испании опубликовал результаты исследования. Это первая находка наскального искусства каменного века на Балканах.

Всего ученые насчитали 44 рисунка на четырех участках стены. Все выполнены красным пигментом. Кальцит, на который их нанес древний художник, местами осыпался. Туристы тоже изрядно повредили артефакты, исписали их граффити. Из-за этого рисунки расшифровываются с трудом.

Удалось разобрать, что большинство представляют собой точки, линии и цветные символы. Есть два животных: бизон и альпийский козел. Две фигурки вроде бы человеческие, но плохая сохранность не позволяет утверждать это однозначно.

Раскопки под стеной дали дополнительные материалы. В ископаемом сталагмите, на котором стоял художник, нашли обломки охрового карандаша, каменное лезвие и угольки.

Радиоуглеродный анализ угля дал возраст 17-12,7 тысячи лет. Это противоречит выводам на основе стратиграфии (по культурным наслоениям) о том, что наскальные рисунки сделаны людьми, обитавшими здесь в конце каменного века, — 34-31,5 тысячи лет назад.

Авторы исследования склоняются к большей древности наскальных изображений. Об этом свидетельствует рисунок бизона и стиль исполнения, характерный именно для той эпохи. К тому же 17 тысяч лет назад эти животные, скорее всего, на Балканах уже вымерли.

Все это позволяет пересмотреть господствовавшую в науке XX века концецпию, в соответствии с которой наскальное искусство изобрели люди, обитавшие в каменном веке на территории Западной Европы, главным образом во Франции и Испании. В последние годы география пещерного изобразительного искусства расширилась за счет Индонезии, Австралии, Южной Африки, а также Великобритании и Румынии.

Прорисовка изображения бизона (наскальный рисунок в пещере Ромуальда в Хорватии, созданный более 30 тысяч лет назад)

Художники-неандертальцы

Древние люди стали выражать себя и окружающий мир с помощью символического искусства много тысячелетий назад. Сначала были личные украшения: раскраска тела пигментами, бусы, перья, птичьи когти. Это использовали уже неандертальцы — подвид человека разумного, более древнего, чем современный тип людей. Позже возникла наскальная живопись, но где, в какой именно момент, кто ее изобрел и была ли она у неандертальцев, пока не вполне ясно.

Группа ученых из европейских стран определила возраст наскальных рисунков в трех пещерах в разных частях Испании — Ла-Пасьега, Мальтравиесо и Ардалес. По данным археологии, люди заселили их 180 тысяч лет назад. На стенах — тысячи изображений, выполненных красным и черным пигментами и выгравированных: рисунки животных, человеческие фигурки, геометрические знаки. Это создано людьми разных эпох.

Исследователи взяли 52 образца с 23 участков карбонатных натечностей, перекрывающих и подстилающих изображения, и провели изотопный анализ по радионуклидам урана и тория. Получилось, что одному из красных изображений в виде лестницы в пещере Ла-Пасьега как минимум 64,8 тысячи лет, отпечатку ладони из Мальтравиесо — 66,7, красный пигмент попал в натечность Ардалес 65,5 тысячи лет назад. В то время здесь обитали только неандертальцы, современные люди появились два десятка тысяч лет спустя.

Все датированные изображения довольно примитивные, нанесены красным пигментом: точки, линии, диски, отпечатки ладоней. Ученые полагают, что это перенесенные на стены копии нательных украшений. Отпечатки ладоней не случайны, для них требовался свет и выбор места. Рисунки явно осознанные. Похожие изображения есть и в других пещерах Европы, возможно, они тоже неандертальские.

Геометрический рисунок в пещере Ла-Пасьега, созданный неандертальцами 65 тысяч лет назад