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Как создавались древнейшие манускрипты?

Как создавались древнейшие манускрипты?

Конец XVIII века. Правление прогрессивной и веротерпимой Екатерины II. Россия готовится к завоеванию Большой степи. Крым уже в составе Империи, а мусульманское духовенство в России имеет официальный статус. Именно в этот период истории впервые в России печатается полный арабский текст Корана по первоисточнику – Корану Османа, созданному в 7 веке н.э. и до сих пор хранящемуся в столице Узбекистана Ташкенте. Как создавались древнейшие мусульманские манускрипты в Центральной Азии? Как оформлялись первые исламские книги? И какие города были основными центрами религии?

25 декабрь 2019 /
Тайны истории
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