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В центре Стокгольма раскопали еще один корабль XVI века

В центре Стокгольма раскопали еще один корабль XVI века

В Стокгольме при проведении строительных работ в центре города были обнаружены деревянные части корабля, который был построен, предположительно, в 1590-е годы.

Об открытии рассказывает издание The Local. Археологи прибыли на место после того, как рабочие обнаружили странные деревянные детали. Оказалось, что это остатки корпуса судна.

Датировать находку помог анализ древесных колец. Он показал, что деревья для постройки этого судна были срублены в конце 1590-х годов. Отталкиваясь от этой даты и предполагаемой конструкции, морские археологи предположили, что найдено судно под названием "Самсон" (Samson).

Из исторических источников известно, что корабль с таким названием в конце 1500 годов был заказан шведским королем Карлом IX. По словам археолога Филиппа Тонемара, это первое судно так называемого переходного периода в судостроении, найденное археологами.

"Известно, что "Самсон" не упоминается в исторических записях после 1607 года, - говорит Тонемар. - Вероятно, этот корабль был оставлен на берегу в начале 1600-х годов".

Археологи также установили, что корабль был полностью изготовлен из сосны. Его длина превышала 30 метров. При проведении раскопок в верхнем слое почвы археологи обнаружили множество бытовых отходов и различных предметов - монеты, стеклянные изделия, керамику и небольшой глиняный шар, который, возможно, был детской игрушкой.

Вероятно, весь этот мусор попал на судно уже после того, как оно было брошено. То, что находка сделана в центре Стокгольма, не должно удивлять. Этот район несколько веков был скрыт под водой.

25 декабрь 2019 /
Тайны истории
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