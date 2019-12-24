Центральное управление США и исламизация Афганистана

40 лет назад Минобороны СССР утвердило директиву, которая санкционировала ввод войск в Афганистан. 24 декабря 1979 года советские соединения, располагавшиеся в Средней Азии, получили приказ начать марш в сторону Демократической республики Афганистан (ДРА).

Части армии СССР входили в республику по трём маршрутам. Из Туркмении выдвинулась 5-я гвардейская мотострелковая дивизия, из Узбекистана — 108-я мотострелковая Невельская дивизия, из Киргизии — 860-й отдельный мотострелковый Псковский полк. Транспортной авиацией была переброшена 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.

Ограниченный контингент советских войск (ОКСВ) занял Кабул, Файзабад (провинция Бадахшан) и Шинданд (провинция Герат). Ввод войск позволил обеспечить мирный переворот в ДРА. У руля молодого социалистического государства встал подконтрольный Москве Бабрак Кармаль



Процедура переброски армейских частей сопровождалась многочисленными трудностями из крайне сложного рельефа, суровых природно-климатических условий, отсутствия необходимой инфраструктуры и спецтехники.

Например, 25 декабря 1979 года переправа через Амударью 108-я мотострелковой дивизии проходила через построенный инженерными войсками понтонный мост. 10 января 1980 года военнослужащие 860-го полка были вынуждены форсировать ледяную зимнюю реку вброд, оставив танки, артиллерию и некоторую часть транспорта на берегу.

Очень тяжело советские солдаты и советская техника переносили высокогорье. Военнослужащие не прошли перед отправкой в ДРА необходимый курс адаптации к непривычным климатическим условиям, хотя ранее медики Минобороны провели исследование по влиянию условий горной местности на неподготовленный человеческий организм и выработали методику акклиматизации.

На марше сказывалось отсутствие приспособленной для горной местности техники и мощных тягачей. Советские машины порой отказывались подниматься по крутым горным склонам, что уж говорить о простых неподготовленных солдатах. Все введённые из Средней Азии соединения были, как говорят в армии, «бумажными», то есть состояли из приписных — гражданских, подлежащих призыву в конкретные воинские части в случае войны (на Западе аналогом приписного состава являются резервисты).



Негативное влияние на боеспособность контингента оказывал этнический состав введённых частей. Первые месяцы костяк ОКСВ состоял из представителей мусульманских народов СССР , который отличались слабой выучкой и дисциплиной. В Москве считали, что выходцы из Средней Азии быстро поладят с местными (почти половина населения Кабула состояла из таджиков). Однако ставка на этническое родство и «интернациональную дружбу» оказалась неверной

Как следствие во второй половине 1980-х годов приписников из Средней Азии пришлось в спешном порядке менять на срочников из РСФСР, Украины и Белоруссии. Благодаря этому была значительно повышена боеготовность ОКСВ.

Перед началом афганской кампании в Средней Азии не было ни одного укомплектованного по штатам военного времени формирования. Офицеров и солдат набирали буквально за несколько дней. Неорганизованность в мобилизации войск трудно объяснить разумными причинами, так как идея отправки контингента в ДРА гуляла по кремлёвским кабинетам как минимум с момента апрельской революции 1978 года.

За этот период без проблем можно было отмобилизовать и спокойно подготовить десятки боеспособных частей. Скорее всего, поспешная отправка слабо подготовленных войск в Афганистан — следствие недооценки военно-политических рисков и угроз, с которыми уже в первые месяцы пребывания столкнулся ОКСВ.

Ввод советских войск в ДРА обошёлся без серьёзных боестолкновений. Например, 108-я мотострелковая дивизия без единого выстрела расквартировалась в Кабуле. Однако ситуация начала стремительно меняться из-за мощнейшей исламистской пропаганды среди местного населения, а также отторжения народами Афганистана навязываемой социалистической идеологии.

Учение Ленина и Маркса было объективно чуждо афганцам, причём не только по причине его атеистичности. В ДРА не было рабоче-крестьянского класса — социальной опоры социалистического строя. Большая часть населения вела традиционный образ жизни, связанный с непроизводительным сельским хозяйством и ремесленничеством



Афганистан, по сути, находился на средневековом уровне общественно-экономического развития. Это обстоятельство явно не учитывало ЦК Политбюро, принявшее 12 декабря 1979 года решение об оказании прямой военной помощи ДРА.

Безусловно, ситуация в Афганистане имела важное значение для обороноспособности южных рубежей СССР . Москва стремилась нивелировать в ДРА возраставшее влияние США и (тогда враждебного) Китая. СССР было известно, что американская военная разведка работала в Афганистане с середины 1979 года. Активную помощь Штатам оказывал Пакистан, стремившийся утвердить в соседней республике исламистский режим.

Естественно, что активность КНР, ЦРУ и исламизация афганского общества объективно противоречили интересам Москвы. Однако стоило ли руководству СССР принимать столь радикальные меры, которые к тому же спровоцировали масштабную военную поддержку моджахедам со стороны десятков стран мира. Главными «донорами» бандформирований выступали США, Китай, Пакистан, страны Персидского залива и Европы.



В своих воспоминаниях советские генералы солидарны в том, что СССР не следовало вводить войска в Афганистан. В то же время они указывают на то, что миссия в ДРА изначально не предполагала ведения боевых действий. Москва рассчитывала воевать ресурсами правительственной армии, ограничиваясь охраной стратегически важных объектов и обучением местных силовиков

Однако советское руководство, затуманенное марксистско-ленинскими догмами, не предусмотрело, что правительственные войска ДРА представляли собой немотивированное и плохо обученное войско с очень невысоким потенциалом к совершенствованию в принципе. Львиную долю грязной работы пришлось делать советским солдатам, что естественно привело к достаточно большим потерям. И подобное развитие ситуации можно было предсказать, опустив идеологические ценности.

Кроме того, ввод войск и втягивание СССР в вооружённый конфликт вызвал резко отрицательную реакцию в огромном количестве стран. Это был мощный удар по имиджу Москвы как радетеля национально-освободительного движения. В глазах мирового общественного мнения исламисты (не составлявшие большинства населения ДРА) превратились в борцов за независимость.

Но хуже всего оказалась ситуация внутри СССР . Во второй половине 1980-х годов в Союзе зародилось активное антивоенное движение с перегибами в сторону пораженчества и пацифизма. В 10-летнюю годовщину ввода войск в ДРА, 24 декабря 1989 года, Съезд народных депутатов СССР принял постановление № 982-1 «О политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 г.».

В документе сообщалось, что «интернациональный долг», который выполняли наши войска, заслуживает «морального и политического осуждения». Для ветеранов Афганистана постановление Съезда народных депутатов стало грубейшим оскорблением. Такова была благодарность горбачёвского государства. Титаническая работа, которую выполнял советский контингент в ДРА, была признана бессмысленной и ущербной



Слава богу, что спустя 40 лет ветераны Афганистана могут вновь с гордостью и одновременно горечью в голосе сказать: «Я был на той войне». Прошедшие службу в ОКСВ совершали каждодневные подвиги и заслужили уважения современников и потомков. Наши «афганцы» не должны нести ответственность за неправильные политические решения. Они выполняли свой воинский долг.