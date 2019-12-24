Центральное управление США и исламизация Афганистана
40 лет назад Минобороны СССР утвердило директиву, которая санкционировала ввод войск в Афганистан. 24 декабря 1979 года советские соединения, располагавшиеся в Средней Азии, получили приказ начать марш в сторону Демократической республики Афганистан (ДРА).
Части армии СССР входили в республику по трём маршрутам. Из Туркмении выдвинулась 5-я гвардейская мотострелковая дивизия, из Узбекистана — 108-я мотострелковая Невельская дивизия, из Киргизии — 860-й отдельный мотострелковый Псковский полк. Транспортной авиацией была переброшена 103-я гвардейская воздушно-десантная дивизия.
Процедура переброски армейских частей сопровождалась многочисленными трудностями из крайне сложного рельефа, суровых природно-климатических условий, отсутствия необходимой инфраструктуры и спецтехники.
Например, 25 декабря 1979 года переправа через Амударью 108-я мотострелковой дивизии проходила через построенный инженерными войсками понтонный мост. 10 января 1980 года военнослужащие 860-го полка были вынуждены форсировать ледяную зимнюю реку вброд, оставив танки, артиллерию и некоторую часть транспорта на берегу.
Очень тяжело советские солдаты и советская техника переносили высокогорье. Военнослужащие не прошли перед отправкой в ДРА необходимый курс адаптации к непривычным климатическим условиям, хотя ранее медики Минобороны провели исследование по влиянию условий горной местности на неподготовленный человеческий организм и выработали методику акклиматизации.
На марше сказывалось отсутствие приспособленной для горной местности техники и мощных тягачей. Советские машины порой отказывались подниматься по крутым горным склонам, что уж говорить о простых неподготовленных солдатах. Все введённые из Средней Азии соединения были, как говорят в армии, «бумажными», то есть состояли из приписных — гражданских, подлежащих призыву в конкретные воинские части в случае войны (на Западе аналогом приписного состава являются резервисты).
Как следствие во второй половине 1980-х годов приписников из Средней Азии пришлось в спешном порядке менять на срочников из РСФСР, Украины и Белоруссии. Благодаря этому была значительно повышена боеготовность ОКСВ.
Перед началом афганской кампании в Средней Азии не было ни одного укомплектованного по штатам военного времени формирования. Офицеров и солдат набирали буквально за несколько дней. Неорганизованность в мобилизации войск трудно объяснить разумными причинами, так как идея отправки контингента в ДРА гуляла по кремлёвским кабинетам как минимум с момента апрельской революции 1978 года.
За этот период без проблем можно было отмобилизовать и спокойно подготовить десятки боеспособных частей. Скорее всего, поспешная отправка слабо подготовленных войск в Афганистан — следствие недооценки военно-политических рисков и угроз, с которыми уже в первые месяцы пребывания столкнулся ОКСВ.
Ввод советских войск в ДРА обошёлся без серьёзных боестолкновений. Например, 108-я мотострелковая дивизия без единого выстрела расквартировалась в Кабуле. Однако ситуация начала стремительно меняться из-за мощнейшей исламистской пропаганды среди местного населения, а также отторжения народами Афганистана навязываемой социалистической идеологии.
Афганистан, по сути, находился на средневековом уровне общественно-экономического развития. Это обстоятельство явно не учитывало ЦК Политбюро, принявшее 12 декабря 1979 года решение об оказании прямой военной помощи ДРА.
Безусловно, ситуация в Афганистане имела важное значение для обороноспособности южных рубежей СССР. Москва стремилась нивелировать в ДРА возраставшее влияние США и (тогда враждебного) Китая. СССР было известно, что американская военная разведка работала в Афганистане с середины 1979 года. Активную помощь Штатам оказывал Пакистан, стремившийся утвердить в соседней республике исламистский режим.
Естественно, что активность КНР, ЦРУ и исламизация афганского общества объективно противоречили интересам Москвы. Однако стоило ли руководству СССР принимать столь радикальные меры, которые к тому же спровоцировали масштабную военную поддержку моджахедам со стороны десятков стран мира. Главными «донорами» бандформирований выступали США, Китай, Пакистан, страны Персидского залива и Европы.
Однако советское руководство, затуманенное марксистско-ленинскими догмами, не предусмотрело, что правительственные войска ДРА представляли собой немотивированное и плохо обученное войско с очень невысоким потенциалом к совершенствованию в принципе. Львиную долю грязной работы пришлось делать советским солдатам, что естественно привело к достаточно большим потерям. И подобное развитие ситуации можно было предсказать, опустив идеологические ценности.
Кроме того, ввод войск и втягивание СССР в вооружённый конфликт вызвал резко отрицательную реакцию в огромном количестве стран. Это был мощный удар по имиджу Москвы как радетеля национально-освободительного движения. В глазах мирового общественного мнения исламисты (не составлявшие большинства населения ДРА) превратились в борцов за независимость.
Но хуже всего оказалась ситуация внутри СССР. Во второй половине 1980-х годов в Союзе зародилось активное антивоенное движение с перегибами в сторону пораженчества и пацифизма. В 10-летнюю годовщину ввода войск в ДРА, 24 декабря 1989 года, Съезд народных депутатов СССР принял постановление № 982-1 «О политической оценке решения о вводе советских войск в Афганистан в декабре 1979 г.».
Слава богу, что спустя 40 лет ветераны Афганистана могут вновь с гордостью и одновременно горечью в голосе сказать: «Я был на той войне». Прошедшие службу в ОКСВ совершали каждодневные подвиги и заслужили уважения современников и потомков. Наши «афганцы» не должны нести ответственность за неправильные политические решения. Они выполняли свой воинский долг.
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