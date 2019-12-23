Археологи нашли постамент на котором стоял Ковчег Завета

Постамент был раскопан в храме, датируемом XII веком до н. э., во времена, когда израильтяне и филистимляне воевали друг с другом.

3100-летний храм, обнаруженный недалеко от Бейт-Шемеша, может иметь связь с Ковчегом Завета, говорят археологи.

Археологический объект в Тель-Авиве на окраине Бейт-Шемеша, в 20 км к западу от Иерусалима, который раскапывают археологи с 2012 года, недавно дал удивительное открытие: каменный постамент, который перекликается с библейскими повествованиями постамента, на который, был помещен Ковчег Завета.

Стол был найден в здании, которое считалось храмом благодаря своей конструкции - здание было совершенным квадратом, со стенами длиной 8,5 м, Углы которых совпадали со сторонами света и потому, что оно содержало два больших вогнутых камня с желобами, которые могли быть использованы для возлияний, а также огромный массив керамики и костей животных, указывающих на ритуальную деятельность.

”Есть много доказательств того, что это действительно был храм", - сказал профессор Шломо Бунимовиц из Тель-Авивского университета.

“Когда смотришь на структуру и ее содержание, то понятно, что это не стандартное бытовое здание, а что-то особенное”

Огромная каменная плита, похожая на дольмен, покоящаяся на двух более мелких камнях, представляла собой более сложную задачу.

” Сначала мы думали, что это был упавший массебах", - сказал доктор Цви Ледерман, который возглавляет раскопки (массебах-это тип стоячего камня, обычно связанный с культовой деятельностью в Леванте). - Но вскоре мы поняли, что это должен быть стол.”

Эта находка имеет важное значение, поскольку она связана с временными рамками "Большого Камня", на который, как говорится, был положен Ковчег Завета, когда его привезли в Бейт-Шемеш после возвращения филистимлян, как описано в книге Самуила.

Согласно Библии, " и ныне народ Беф-Шемеша жал свой урожай пшеницы в долине; и они подняли глаза и увидели ковчег, и возрадовались, увидев его. Затем телега, посланная филистимлянами, въехала на поле Иисуса Навина из Беф-Шемеша и стояла там; там был большой камень. Поэтому они раскололи дрова на телеге и принесли коров во всесожжение Господу. Левиты сняли ковчег Господень и сундук, который был с ним, в котором были золотые изделия, и положили их на Большой Камень.” (1 Царств 6:13-15).

Эпоха, упомянутая в библейском повествовании, была явно отмечена войной между израильтянами, возглавляемыми такими личностями, как Самсон и Дебора, и их соседями-филистимлянами.

Этот участок свидетельствует об этой борьбе: он не только расположен всего в семи километрах от Тель-Баташа, поселения филистимлян, но и, что более важно, само строение свидетельствует о том, что оно погрязло в войне между народами.

Ясно, что в какой-то момент в середине XII века до н. э. храм был осквернен; керамика внутри него разбилась вдребезги. При обнаружении останков археологам пришлось прорыть толстый черный слой, который они сначала приняли за пепел, но потом оказалось, что это навоз животных: после захвата храм превратили в хлев.

” Это был бы редкий случай, когда мы можем объединить библейское повествование с археологической находкой", - говорит Ледерман.

Но он уклоняется от прямой связи каменного стола с камнем, упомянутым в Библии, указывая, что такое заключение было бы почти невозможно доказать археологически.

Он также указывает на некоторые несоответствия между повествованием и доказательствами. Во-первых, камень, как говорят, был расположен в поле ниже города, а не в храме на вершине.

Не так-то просто распаковать все перипетии истории, которая оказалась в Библии, и выяснить, что люди помнили, что было историческим и что было добавлено позже”, - сказал Бунимовиц.

Скорее всего, тот, кто написал библейский текст, знал о значении камня в Бейт-Шемеше и включил его в повествование.

Библия - это “не исторический документ, а идеологический”, сказал Бунимовиц.

"Но в каждое идеологическое повествование, если вы хотите, чтобы ему поверили и приняли, вы должны вставить некоторые реальные элементы.”

Современные ученые считают, что повествование о Ковчеге было первоначально отдельной историей, которая позже была включена в более широкое библейское повествование.