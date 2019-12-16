Последнее наступление Адольфа Гитлера

Конец 1944 года. Гитлер близок к отчаянию – на западе вермахт терзают англо-американские войска, на востоке на них накатывается лавина Советской армии. Кажется, Третьего рейха, которые призывает под свои потрепанные знамена последние резервы, уже нет никаких шансов. Однако…

Германское командование, отнюдь не потерявшее боевой хватки, предложило фюреру авантюрный, но весьма заманчивый план, благодаря которому военные намеревались не только остановить армии союзников, но и жестоко ответить им танковым ударом в направлении Антверпена. И заодно отрезать, как рождественский пирог, британскую группу армий от американских дивизий. А потом раскромсать, словно старое английское сукно.

Гитлер, дрожа от возбуждения, уже нетерпеливо переставлял флажки со свастикой на оперативной карте. Он предвкушал, как погонит союзников до самой Нормандии, где они высадились в июне 1944 года, и сбросит их в морскую пучину. Тем более, фюрер пребывал в уверенности, что испытанные боевые командиры: генерал-фельдмаршалы Герд фон Рундштедт, Вальтер Модель и генерал-полковник Курт Штудент не подведут



В операции Die Wacht am Rhein - «Стража на Рейне» - было задействовано около миллиона военных, 800 танков, свыше двух с половиной тысяч орудий и минометов, 900 самолетов. Нашлось дело и головорезам человека, чье лицо было испещрено шрамами – бывалого диверсанта, оберштурмбаннфюрера СС Отто Скорцени. Он, в частности, разработал операцию «Длинный прыжок», целью которой было физическое устранение участников Тегеранской конференции – главу СССР Иосифа Сталина, президента США Франклина Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Однако немецкие агенты были обезврежены советской разведкой.

Под командой Скорцени собрались несколько тысяч солдат и офицеров, которые более или менее сносно говорили по-английски. Их облачили в английское и американское обмундирование, дали документы убитых и пленных солдат и офицеров войск союзников, фальшивые доллары и фунты стерлингов. И представили трофейное оружие - от карабинов и пистолетов до танков «шерман».

На рассвете 16 декабря 1944 года немцы нанесли мощный артиллерийский удар по позициям союзников в районе Арденнских лесов и гор, усиленный ракетами «Фау-2», и ринулись в атаку. Фронт был прорван в считанные часы, местами на глубину до 90-ти километров. Англо-американцы были выброшены с территории Германии, на которую вступили в сентябре 1944 года



На счастье немцев в те дни стояла облачная погода, усиленная снегопадами, и потому авиация англо-американцев не могла помочь наземным войскам, смятым внезапным ударом. Гитлер же говорил, что союзники не будут воевать, пока им не подвезут кофе, галеты и теплые сортиры. В Арденнах со всем этим возникли проблемы, и англо-американцы, не имевшие до этого никаких проблем, действительно дрогнули. Прежде они видели лишь спины убегающих немцев. Теперь пришлось узреть их перекошенные ненавистью лица.

Жители бельгийских городов и весей приходили в ужас, увидев снова, как в мае 1940 года, танки с крестами на броне и колонны грузовиков с солдатами в серо-зеленых шинелях. Солдаты вермахта опять маршировали на запад - мимо искореженных и сгоревших бронетранспортеров и танков союзников. В обратную сторону шли колонны пленных – англичан и американцев. Всего в Арденнском сражении немцы захватили до 30 тысяч солдат и офицеров союзников.

Группировка Скорцени была авангардом наступающих войск. Переодетые диверсанты отдавали ложные приказы, взрывали склады боеприпасов, нарушали телефонную связь, минировали железнодорожные пути и шоссе. Они действовали с привычной жестокостью, но западные военные впервые ощутили их на себе. Немцы не испытывали жалости и к пленным – так, на развилке дорог юго-восточнее бельгийского города Мальмеди они расстреляли более 70-ти безоружных американцев. Люди Скорцени опасались, что те могут их разоблачить.

Скорцени даже планировал захват командующего союзными войсками Дуайта Эйзенхауэра. Для этого была разработана операция «Гриф». Однако она оказалась мифом – диверсанты не смогли подобраться к штабу генерала...



Вскоре эсэсовских бандитов настигло возмездие – их начали вылавливать и уничтожать. Некоторая часть диверсантов попала в плен, но военно-полевой суд, который оказался не более милостив, чем пули и снаряды, и приговорил их к смерти. Вскоре от отряда Скорцени осталось несколько десятков грязных, усталых вояк. А их шеф был вызван в ставку Гитлера и получил в награду почетную планку к Рыцарскому кресту.

Немцы продолжали наступать, но уже испытывали дефицит резервов, танковым группам Зеппа Дитриха и Хассо фон Мантейфеля катастрофически не хватало горючего. К тому же, германцам, как они планировали, не удалось захватить склады топлива в Льеже и Намюре.

22 декабря германский бронетанковый корпус подошел к Бастони, и его командир Генрих фон Лютвиц предложил американцам сдаться. Однако те не подняли руки и не бросили оружие, а послали немца очень далеко. Начались бои, но защитникам города удалось выстоять. Скоро к ним на выручку подоспели части генерала Джорджа Паттона.

Да и вообще союзники понемногу отправлялись от германских ударов. В небе загудели тучи их самолетов, которые отправились превращать немецкие позиции в прах. Отбомбившись, они уходили на заправку, однако небо застилали другие полчища крылатых убийц.

«Вечером 24-го стало ясно, что операция достигла своей высшей точки, - вспоминал позже фон Мантейфель. – Теперь мы уже знали, что никогда не решим поставленной задачи…» Тем не менее, солдаты вермахта, на которых сыпались истерические приказы Гитлера держаться изо всех сил, проявляли невиданное упорство, пытаясь отогнать англо-американцев от своих домов



В первый день Нового, 1945 года новейшие реактивные истребители Messerschmitt Me.262 обрушили мощный удар на аэродромы союзников, превратив в металлолом более двух с половиной сотен боевых летательных машин Англии и США. Однако и немцы не избежали тяжелых потерь.

В тот же день, 1 января немцы вновь устремились вперед - на этот раз в Эльзасе. За несколько дней они продвинулись на 30 километров и форсировали Рейн вблизи Страсбурга. Но затем наступающие войска стали выдыхаться. К тому же им не хватало резервов. А у противника их было хоть отбавляй – каждый день в Европе высаживались все новые и новые части союзников. Непрерывным потоком на Западный фронт шло вооружение и продовольствие. Даже если бы немцы добились бы больших успехов в Арденнском сражении и вошли бы во Францию, их все равно бы остановили – не в январе, как это произошло, а в феврале. К тому же у англо-американцев были верные союзники – солдаты Советской армии. И Верховный главнокомандующий с готовностью откликался на любую просьбу англосаксов.

Но в январе 1945 года Сталин услышал не просьбу, а тревожный возглас, почти крик.

В письме Черчилля говорилось: «На Западе идут очень тяжелые бои, и в любое время от Верховного Командования могут потребоваться большие решения. Вы сами знаете по Вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. …буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января…»



Значит, в это время союзники испытывали серьезные проблемы и основательно беспокоились за дальнейший ход сражения? Но, как писал в своей книге «Мемуары фельдмаршала» командующий британскими силами Бернард Монтгомери, 7-го января 1945 года он на пресс-конференции говорил, что «теперь мы «добиваем» противника, и по его дивизиям наносятся мощные удары на земле и с воздуха.

Так как же обстояло дело на самом деле? Союзники отбивались от противника или его добивали? Не ждите правдивого ответа - у каждого своя правда и своя память…

Сталин немедленно ответил на письмо Черчилля: «Учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему Центральному фронту не позже второй половины января»



Можно добавить – «…и не обращая внимания на возможные громадные потери…» Это было в стиле Сталина и его маршалов-генералов. Им не было никакого дела, что сотня-другая тысяч солдат останется гнить на поле брани. Главное, чтобы вождя ублажили – как было при штурме Киева осенью 1943 года, когда он приказал начать наступление чуть ли не на три недели раньше намеченного срока, чтобы уложиться – и уложить трупами – к очередной годовщине Октября. И в январе 1945-го наступление начали по жалобному стону Черчилля. Плевать было на то, что армейцы не завершили подготовку к атаке. Зато ублажили союзников, сохранили жизни их парней.

Это - только два примера преступного равнодушия Сталина и советской военной элиты к жизням своих соотечественников. А сколько их было за всю Великую Отечественную – не счесть!

Наступление Советской армии, намеченное на 20-го января, началось не только раньше намеченного срока, но и до обещанной Сталиным даты - 12-го января. Остается с содроганием представить, сколько советских солдат и офицеров заплатили своими жизнями за ту поспешность вождя. К тому же на востоке советские армии штурмовали более мощные и укрепленные немецкие позиции, чем Арденнах. Да и фронт был намного шире западного…

Немецкое командование стало спешно перебрасывать войска с запада на восток. Последнее наступление Гитлера провалилось – в Арденнах вермахт понес огромные потери



Отныне у него уже не было никаких шансов на спасение. Оставалось только с ужасом ждать, когда русские танки появятся на улицах Берлина.