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Сильный ветер привел к обмелению Дона
Сильный ветер бушует в Ростовской области. Ночью и утром 25 ноября в устье Дона сохранятся низкие уровни воды — у Азова в пределах опасной отметки, у Аксая и Ростова-на-Дону значительно ниже неблагоприятных отметок, предупреждает областное ГУ МЧС.
В Ростове-на-Дону сильно обмелел Дон. Ветер вызвал отток воды и от побережья Таганрогского залива. Местные жители не упустили возможность прогуляться по дну. Фотографиями находок они поделились в социальной сети, сообщает телеканал «ДОН24».
Обмелело и Азовское море.
25 ноябрь 2019 /
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