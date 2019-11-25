Сильный ветер привел к обмелению Дона

Сильный ветер бушует в Ростовской области. Ночью и утром 25 ноября в устье Дона сохранятся низкие уровни воды — у Азова в пределах опасной отметки, у Аксая и Ростова-на-Дону значительно ниже неблагоприятных отметок, предупреждает областное ГУ МЧС.В Ростове-на-Дону сильно обмелел Дон. Ветер вызвал отток воды и от побережья Таганрогского залива. Местные жители не упустили возможность прогуляться по дну. Фотографиями находок они поделились в социальной сети, сообщает телеканал «ДОН24».Обмелело и Азовское море.