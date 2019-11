Сивучи (Eumetopias jubatus), или северные морские львы (на фото), — самые крупные представители семейства ушастых тюленей, эндемики северной части Тихого океана. Вид был впервые описан в 1741 году зоологом Георгом Стеллером. В те времена сивучи были довольно многочисленны и играли важную роль в жизни коренных жителей Алеутских островов, а также первых русских мореплавателей. Шкуры этих животных использовали для изготовления лодок, из кишок шили непромокаемую одежду, мясо и жир употребляли в пищу.

В XIX веке число сивучей в некоторых частях ареала (например, в районе Командорских островов) стало сокращаться. А с середины 1970-х до 1990-х гг. XX века произошло резкое сокращение численности сивучей на громадной акватории, от залива Аляска до Японии. Мировая популяция сивучей уменьшилась за эти годы более чем на 75%. С 1994 года вид занесен в Красную книгу России (2-я категория, единственный вид в роде с сокращающейся численностью на большей части ареала) и список МСОП.

Ареал сивуча охватывает прибрежные воды от острова Хоккайдо на север до Берингова пролива и от него на юг вдоль побережья Северной Америки до Калифорнии. Выделяют три популяции сивуча: азиатскую (побережье Камчатки, Курильских островов и Охотское море), западную (от пролива Принца Вильгельма до Командорских островов) и восточную (от Калифорнии до южной Аляски). Изменение численности сивуча происходило неодинаково по всему ареалу. Наибольшее снижение (более 80%) было зафиксировано в западной популяции. В меньшей степени сокращение затронуло животных азиатской популяции. Количество же сивучей восточной популяции увеличивалось на протяжении большей части периода депрессии вида. Рисунок из статьи A. V. Altukhov et al., 2015. Age specific survival rates of Steller sea lions at rookeries with divergent population trends in the Russian Far East

Причины снижения численности до конца не ясны. Вероятно, это связано с подрывом кормовой базы в результате интенсивного рыболовства (сивучи питаются промысловыми видами рыб: лососевыми, минтаем, палтусом, треской, сельдью, терпугом и т. д., а также головоногими моллюсками) и загрязнением океана, в том числе рыболовными сетями. Также имеет место незаконный отстрел с судов. На численность сивучей могут оказывать влияние и их естественные враги, такие как плотоядные косатки и крупные акулы (см. подробнее в Красной книге Камчатки).

С 1996 года на Дальнем Востоке щенков сивуча стали метить методом таврения. Это позволяет индивидуально различать животных при наблюдениях на лежбище, прослеживать судьбу и миграции отдельных особей

В середине 1980-х гг. была начата международная программа по мониторингу сивуча и организовано широкомасштабное мечение по всему ареалу. В начале 1990-х гг. стартовал русско-американский проект по изучению и мониторингу популяции сивуча на Дальнем Востоке России. Эта работа позволила прояснить популяционную структуру, получить достоверные сведения о филопатрии, дисперсии, характере использования мест обитания и динамике скоплений животных на лежбищах в разные сезоны годового цикла их жизни.

Ежегодно в рамках проекта по изучению сивуча наблюдатели проводят все лето на лежбищах Дальнего Востока, собирая данные о меченых животных. Наблюдения проводятся по сменам, охватывая все светлое время суток. Хорошо, если рядом с лежбищем установлена специальная будка, как на юго-восточном лежбище острова Медный, укрывающая от суровых ветров и дождей. А если нет, приходится искать естественные укрытия для наблюдений

В настоящее время популяция сивучей на большей части ареала восстанавливается, но западная популяция (в России это Командорские острова) продолжает уменьшаться. Прямо сейчас на острове Беринга ученые ставят метки с gps-передатчиком на самок сивучей. Это позволит выяснить места зимовок животных командорской группировки, условия в которых могут влиять на их численность.

Сивучи — не единственные животные Командорских островов, находящиеся под угрозой: не очень хорошо себя чувствуют также местные песцы (см. Песцы Командорских островов, «Элементы», 14.06.2016).

Фото © Юлии Михневич, Командорские острова.

Юлия Михневич