Деревня индейцев бороро





На фото — индейцы бороро во время традиционного праздника в своей деревне. Бороро живут на плато Мату-Гросу на юго-западе Бразилии. Расположение домов в каждой деревне подчиняется строгим правилам (что характерно и для других примитивных народов). Cоциальная структура общества, традиции и верования находят прямое отражение в размещении жилищ друг относительно друга.

Итак, как же устроена деревня бороро? В центре деревне, насчитывающей примерно 50–100 жителей, стоит мужской дом. Это жилище холостяков и место сбора женатых мужчин; женщинам входить туда строго запрещено. Женщина, точнее девушка, бывает здесь лишь раз в жизни — чтобы сделать предложение своему будущему мужу. Мужской дом — самая большая хижина в деревне. Так, в одной из деревень его размеры составляли примерно 20 x 8 м. Вокруг дома идет широкая кольцевая полоса необработанной земли. Здесь расположена площадка для танцев, прилегающая к мужскому дому, — огороженный участок утоптанной, лишенной растительности земли. По периферии деревни располагаются семейные хижины, где живут супружеские пары и их дети. Счет происхождения членов племени ведется по материнской линии, а после заключения брака муж переходит жить в дом жены. Поэтому «владеют» хижинами женщины. От мужского дома к ним ведут тропинки, так что, если смотреть сверху, деревня бороро напоминает колесо велосипеда или телеги, где семейные дома служат ободом, тропинки к ним — спицами, а мужской дом — ступицей.

Схема деревни индейцев-бороро. Рисунок из книги К. Леви-Строс, 2001. Структурная антропология

Таким образом, в селении бороро имеется оппозиция между центром и периферией. Это, во-первых, противопоставление мужского (центр) и женского (периферия) начал, и, во-вторых, священного (мужской дом и площадка для танцев, служащие, в том числе, для разного рода церемоний) и несвященного, или бытового (хижины).

Но это еще не всё. Поперечник деревни делит население на две группы — северную и южную. Это деление очень важно в жизни бороро. Прежде всего, оно регулирует брачные отношения. Каждый житель деревни принадлежит группе (половине) своей матери, и при этом может вступить в брак только с членом другой половины. Деление на две половины регулирует и многие другие стороны социальной жизни. К примеру, умершего члена одной половины хоронят члены другой и наоборот.

Наконец, население распределяется по родам (их индейские названия даны на схеме деревне). Это группы семей, которые считают себя родственниками по материнской линии и имеют общего предка, нередко мифологического. Далее, каждая группа семей разбита на три группы: высшую, среднюю и низшую (1, 2 и 3 на схеме). Это деление влияет на брачные отношения. А именно, предписания обязывают мужчину из данной группы вступать в брак с женщиной только из аналогичной группы (но из другого рода).

Так что структура деревни как бы представляет собой книгу, в которой записаны все важнейшие черты внутриплеменных взаимоотношений и традиций. И в жизни индейцев бороро она имеет громадное значение. Одними из первых европейцев, заметивших это, были миссионеры. Они смекнули, что наиболее верное средство обратить бороро в христианство — это заставить их покинуть свою деревню и поселиться в другой, где дома расположены параллельными рядами.

Приведенные выше сведения собраны в начале 1930-х гг. выдающимся французским этнографом и философом Клодом Леви-Стросом. Уже тогда он писал, что культура бороро — одна из немногих в Бразилии, оставшаяся относительно независимой от влияния европейской цивилизации. А писал он о весьма труднодоступном и загадочном тогда месте — плато Мату-Гросу.

Источники:

1) К. Леви-Строс. 2001. Структурная антропология.

2) К. Леви-Строс. 1994. Печальные тропики.

Фото © Mario Baldi (сделанное в 1934–1935 гг.) с сайта povosindigenas.com.

Алексей Опаев