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Обманчивые голоса джейранов


Обманчивые голоса джейранов

Обманчивые голоса джейранов

Частота брачного рева самца джейрана составляет 22 Гц, что, скорее, соответствует слону, то есть животному массой в несколько тонн, хотя взрослый самец джейрана весит всего 30 кг. Фото © Ксении Ефремовой


На фото — легкий и грациозный самец джейрана. Однако если вы услышите его брачный крик, вы скорее подумаете, что это трубит слон.

Мы легко отличаем детские голоса от взрослых, а мужские — от женских. Для нас обычно не составляет труда по голосу определить также примерный возраст и размер животного: сложно перепутать писк новорожденного котенка с мяуканьем матерого кота, а мурлыканье того же кота — с грозным тигриным рыком. Способность считывать определенную информацию, заложенную в звуках не только своего, но и других видов, вполне очевидна и легко объяснима. Почти все млекопитающие подчиняются общему закону: чем больше размер тела, тем ниже частота звуков. Естественно предположить, что более низкие по частоте звуки рождаются в более крупном вокальном аппарате, к которому в первую очередь относятся гортань и находящиеся в ней голосовые связки. А гортань большого размера, как правило, можно обнаружить у больших животных.

Однако из этого правила есть и исключения. С одним из них можно столкнуться в Средней Азии. К юго-востоку от Бухары раскинулись выжженные солнцем степи и полупустыни, отправляйтесь туда в октябре-ноябре, еще до рассвета устройтесь под одним из тамарисковых кустов вблизи оазисов, где находятся водопои и пастбища диких копытных, и ждите...


Обманчивые голоса джейранов

Обманчивые голоса джейранов

Джейраны, обитающие в 30 км от Бухары в экоцентре «Джейран» (Каган, Узбекистан). На переднем плане — розовые кусты тамариска; они цветут два раз в год — весной и осенью. Фото © Ксении Ефремовой


Через какое-то время вокруг начнут раздаваться глухие низкие рыки. Кто это? Крупные кошки? Но здесь их нет. Шакалы? Нет, это не их голоса. Осторожно выгляните из своего убежища и неподалеку вы обнаружите изящных стройноногих газелей с лировидно изогнутыми рогами. Это джейраны (Gazella subgutturosa). Сейчас у них гон, и самцы, удерживая гарем, устраивают брачные демонстрации перед самками и самцами-соперниками. Преследуя самку или чужака, самец вытягивает шею и издает негромкий хрипящий крик.

Частота брачного рева самца джейрана составляет 22 Гц, что скорее соответствует слону, то есть животному массой в несколько тонн, хотя взрослый самец джейрана весит всего 30 кг. Даже при первой встрече с джейранами в глаза бросается несоразмерно крупная гортань — адамово яблоко, которое у самцов располагается в середине шеи. У самок гортань намного меньше и находится выше. Совсем как у людей, не так ли?


Обманчивые голоса джейранов

Сравнение размеров и расположения гортани (показана стрелкой) у самцов (слева) и самок джейранов. Рисунок из презентации Ксении Ефремовой


Между хрящами гортани натянуты длинные голосовые связки, частота колебаний которых соответствует основной частоте звуков. Чем длиннее голосовые связки, тем медленнее они будут колебаться и тем ниже будет основная частота звука. Прежде чем попасть во внешнюю среду, звуковая волна проходит по надгортанному вокальному пути, который является своего рода фильтром, перераспределяющим энергию в звуковом спектре. В результате возникают области усиления звуковой энергии — формантные частоты. Их значения в первую очередь зависят от длины вокального тракта.

Таким образом, очень крупная и низко расположенная гортань самцов позволяет производить особо низкочастотные звуки. Но зачем?

Дело в том, что низкие крики самцов более привлекательны для рецептивных самок и лучше отпугивают самцов-соперников, что, например, было показано для благородного оленя и лани. Кроме того, в ряде экспериментов, проведенных для людей, женщины предпочитали мужские голоса c более низким значением основной частоты. Для самки характеристики звуков избранника являются одним из важнейших показателей его качества — размера и здоровья, и, как результат, качества генов будущего потомства. Таким образом, в ходе эволюции половой отбор был направлен на увеличение и опускании гортани у самцов джейрана, как, впрочем, и у некоторых других видов (например, благородного оленя, лани, дзерена). Вероятно, тот же механизм сформировал ярко выраженный половой диморфизм в размере и положении гортани у людей.

Как мы видим, звуки далеко не всегда несут «честную» информацию о размере тела, ведь даже небольшой самец может отрастить огромную гортань и успешно привлекать самок. Однако ничто в эволюции не дается бесплатно, и увеличение гортани требует больших затрат, что также может свидетельствовать о качестве партнера. Кроме того, хрящевая ткань гортани гигроскопична, и для людей было показано, что у мужчин она имеет больше рецепторов, чувствительных к уровню тестостерона в крови, чем у женщин. Таким образом, высокий гормональный фон способствует росту гортани. Хороший пример — резкий рост гортани и «ломка» голоса у мальчиков в период полового созревания.


Обманчивые голоса джейранов

Для аборигенов африканского племени охотников-собирателей Хадза было показано, что мужчины с более низкой основной частотой голоса имеют большее число потомков. Высокий гормональный фон способствует росту гортани, и можно предположить, что основная частота голоса мужчин (а также самцов других видов млекопитающих) может служить акустическим показателем уровня тестостерона. Предпочитая голоса с низкими значениями основной частоты, женщины выбирают мужчин с более высоким уровнем андрогенов. Фото с сайта youtube.com


Интересно, что, несмотря на явные преимущества увеличенной гортани для самцов, у самок и детенышей джейрана гортань тоже довольно крупная относительно размеров тела, а частота их криков имеет очень низкие значения.


Обманчивые голоса джейранов

Обманчивые голоса джейранов

Голоса самок и детенышей джейрана тоже более низкие, чем можно ожидать исходя из их небольшого размера. Фото © Ильи Володина, Узбекистан


Так, основная частота криков двухнедельных детенышей в 1,5–2 раза ниже, чем основная частота голоса взрослых людей. Зачем новорожденным джейранятам кричать мужскими голосами, до сих пор не вполне понятно, однако можно предположить, что в процесс отбора «крупногортанных» самцов были втянуты также самки и детеныши, наподобие того, как в эволюции возникали, например, рога и соски — признаки, дающие преимущества только одному полу, но присутствующие у обоих.

Животный мир богат обманами, и, хотя за каждый обман приходится платить, не стоит верить своим ушам, ведь порой «басить» могут даже мелкие и не такие уж опасные животные.

Фото © Ксении Ефремовой.

Ксения Ефремова

04 ноябрь 2019 /
Тайны истории
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