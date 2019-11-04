Дзета Змееносца





Эти удивительно красивые зеленые и красные «сполохи» — межзвездная среда в инфракрасном диапазоне. В центре снимка, сделанного космическим телескопом WISE, видна яркая звезда ? Змееносца. К сожалению, глазом такую красоту не увидеть, снимок сделан в искусственных цветах. Голубоватый и сине-зеленый оттенки изображают излучение с длинами волн 3,4 и 4,6 мкм (в основном от звезд), зеленый и красный — излучение с длинами волн 12 и 22 мкм соответственно.

Считается, что раньше ? Змееносца была частью двойной системы с более массивным компаньоном. Когда звезда-компаньон взорвалась как сверхновая, ? Змееносца была выброшена из системы. Пульсар PSR B1929+10 предположительно является остатком от вспышки как раз этого компаньона. Сейчас ? Змееносца движется со скоростью около 24 километров в секунду (из правого нижнего угла фото в левый верхний).

Пульсар PSR B1929+10 (желтое пятно слева и чуть выше центра изображения), предположительно бывший компаньон ? Змееносца. Снимок космической обсерватории XMM-Newton в рентгеновских лучах. Сам пульсар движется (направление показано стрелкой) со скоростью около 177 километров в секунду. Изображение с сайта esa.int

Высокие скорости для звезд не редкость. Обычно звезды вместе со всей своей галактикой участвуют в движении сквозь межгалактическую среду. Одновременно они вместе с окружающим межзвездным веществом (interstellar medium) движутся по орбитам вокруг центра галактики. ? Змееносца летит не вместе со всеми, а в противоположном направлении. В результате сильный звездный ветер этой звезды с большой скоростью натыкается на межзвездную среду: ? Змееносца словно «идет против ветра». Богатое пылью межзвездное вещество из-за этого сжимается и нагревается, образуется ударная волна.

Почему так получилось, достоверно не известно, однако астрономы связывают этот эффект с тем же гипотетическим выбросом звезды из двойной или кратной системы.

? Змееносца находится на расстоянии 366 световых лет от нас. Ее масса составляет около 20 масс Солнца, а светимость в 65 тысяч раз больше солнечной. Мы видим ее как бледную красноватую звезду со звездной величиной 2,57, а окружающую пыль в оптическом диапазоне не видим вовсе. Если бы не эта поглощающая свет пыль, ? Змееносца была бы одной из самых ярких звезд на небе. С другой стороны, как мы убедились, и сама пыль может быть очень красивой, если на нее правильно посмотреть.

Изображение с сайта nasa.gov.

Анастасия Стебалина