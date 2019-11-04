» » Дзета Змееносца

Дзета Змееносца


Дзета Змееносца

Дзета Змееносца

Эти удивительно красивые зеленые и красные «сполохи» — межзвездная среда в инфракрасном диапазоне. В центре снимка, сделанного космическим телескопом WISE, видна яркая звезда ? Змееносца. К сожалению, глазом такую красоту не увидеть, снимок сделан в искусственных цветах. Голубоватый и сине-зеленый оттенки изображают излучение с длинами волн 3,4 и 4,6 мкм (в основном от звезд), зеленый и красный — излучение с длинами волн 12 и 22 мкм соответственно.

Считается, что раньше ? Змееносца была частью двойной системы с более массивным компаньоном. Когда звезда-компаньон взорвалась как сверхновая, ? Змееносца была выброшена из системы. Пульсар PSR B1929+10 предположительно является остатком от вспышки как раз этого компаньона. Сейчас ? Змееносца движется со скоростью около 24 километров в секунду (из правого нижнего угла фото в левый верхний).


Дзета Змееносца

Пульсар PSR B1929+10 (желтое пятно слева и чуть выше центра изображения), предположительно бывший компаньон ? Змееносца. Снимок космической обсерватории XMM-Newton в рентгеновских лучах. Сам пульсар движется (направление показано стрелкой) со скоростью около 177 километров в секунду. Изображение с сайта esa.int


Высокие скорости для звезд не редкость. Обычно звезды вместе со всей своей галактикой участвуют в движении сквозь межгалактическую среду. Одновременно они вместе с окружающим межзвездным веществом (interstellar medium) движутся по орбитам вокруг центра галактики. ? Змееносца летит не вместе со всеми, а в противоположном направлении. В результате сильный звездный ветер этой звезды с большой скоростью натыкается на межзвездную среду: ? Змееносца словно «идет против ветра». Богатое пылью межзвездное вещество из-за этого сжимается и нагревается, образуется ударная волна.

Почему так получилось, достоверно не известно, однако астрономы связывают этот эффект с тем же гипотетическим выбросом звезды из двойной или кратной системы.

? Змееносца находится на расстоянии 366 световых лет от нас. Ее масса составляет около 20 масс Солнца, а светимость в 65 тысяч раз больше солнечной. Мы видим ее как бледную красноватую звезду со звездной величиной 2,57, а окружающую пыль в оптическом диапазоне не видим вовсе. Если бы не эта поглощающая свет пыль, ? Змееносца была бы одной из самых ярких звезд на небе. С другой стороны, как мы убедились, и сама пыль может быть очень красивой, если на нее правильно посмотреть.

Изображение с сайта nasa.gov.

Анастасия Стебалина

04 ноябрь 2019 /
Тайны истории
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Убегающая галактика ESO 137-001
Тайны истории

Убегающая галактика ESO 137-001

Помимо убегающих звезд (такова, например, звезда ? Змееносца), которые движутся гораздо быстрее, чем соседние звезды, существуют и «убегающие галактики», которые тоже характеризуются очень быстрым
Звездное скопление Арки
Тайны истории

Звездное скопление Арки

...
Невидимые рукава галактики М106
Тайны истории

Невидимые рукава галактики М106

...
Световое эхо V838 Единорога
Тайны истории

Световое эхо V838 Единорога

...
Две мертвые звезды слились в одну и «ожили»
Тайны истории

Две мертвые звезды слились в одну и «ожили»

Обнаружены 30 «бездомных» двойных звезд
Тайны истории

Обнаружены 30 «бездомных» двойных звезд

Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Охотник за сокровищами нашел редчайший доисторический кладSpaceX осуществит пилотируемый полет на МКС в 2020 годуПреимущества матрасов MatroluxeШугаринг: плюсы и минусыЛюди могут отращивать хрящи, как саламандрыПочему мы стареем? Новая теория ученыхРоссийский аппарат к Луне стартует не раньше 2026 годаПочему одни нации богатые, а другие — бедные?


Свежие Статьи
Вымирающие новозеландские крапивники

Вымирающие новозеландские крапивники

Тайник с серебряными шекелями

Тайник с серебряными шекелями

Светящиеся данио-рерио

Светящиеся данио-рерио

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+