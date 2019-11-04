Озёра плато Путорана





На фото — озеро Дюпкун. Система озер плато Путорана — один из наиболее интересных компонентов местного ландшафта. Озер здесь более 22 тысяч, и они занимают около 10% площади плато. Нигде в мире на ограниченной площади нет такого количества длинных (50–150 км) и глубоких (50–420 м) озер, как на плато Путорана.

Самые большие путоранские озёра возникли в крупных базальтовых трещинах, которые очень похожи на фьорды северной Норвегии, только не на побережье, а посреди суши. Суммарный объем воды в путоранских озерах — второй по величине поверхностный резервуар пресной воды в России после Байкала. Крупнейшие озёра (Лама, Омук-Кюель, Ыт-Кюель, Кета, Хантайское, Кутарамакан) врезаются в плато с запада.

Фрагмент топографической карты плато Путорана, на котором видно сосредоточение крупных озер на западе

Второе место по глубине занимают озёра, сохранившиеся в старых руслах крупных рек, покинувших свои долины при перестройке гидросети. Огромное число малых и средних по местным меркам озер занимают старичные, термокарстовые ванны и впадины в базальте.

У местных озер практически одинаковый состав основных кристаллических пород, что облегчает выявление климатических и химико-биологических составляющих ландшафта. Все озёра на плато проточные, то есть со сравнительно быстрым водообменом. Это одна из причин малой минерализации вод — от 13 до 42 мг/л, — что очень близко к обычной дождевой воде, как по чистоте, так и по вкусу. Для сравнения, вода Байкала имеет минерализацию от 93 до 150 мг/л. Когда в июле-августе 2015 года я был на плато Путорана, даже закаленные участники нашего похода нередко мерзли из-за очень «мягкой» воды. Дело в том, что мыло в такой воде смывается с тела дольше, так что приходилось прилагать немалые усилия. А вода была еще и холодной, особенно в вершинных озерах, — около 5°C!

Озеро Лама. Фото © Андрея Ершова

Казалось бы, в постоянно холодной воде, как и в Байкале, кислород насыщает всю водную толщу (содержание кислорода даже зимой не опускается ниже 8 мг/л), но из-за скудной водной растительности и медленного почвообразующего процесса содержание биогенных элементов в озерных водах крайне незначительно, что тормозит развитие жизни в озерах.

Эстетическую значимость территории плато для искушенных путешественников придают многочисленные водопады, отличающиеся как по форме, так и по мощности потока. Впечатляют их масштабы и количество (на плато Путорана наибольшая концентрация водопадов на территории России и, возможно, в мире). Здесь, на реке Канда, находится один из самых высоких в России водопадов — высотой 108 метров.

Пожалуй, ни в какой другой области России нет столь противоречиво построенной гидрографической сети, как в горах Путорана. Здесь сочетаются типичные горные водотоки с многочисленными порогами и водопадами и глубокие котловины, занятые проточными озерами и мощными отложениями. На некоторых участках плато реки типично равнинные с покрытым илом дном — там, где вода не успела прорезать быстро поднявшуюся поверхность. Русла многих рек испещрены каньонами.

Каньон реки Хойси. Фото с сайта iki.rssi.ru

Сочетания признаков как горной так и равнинной реки отчетливо видны на примере причудливо изгибающейся Курейки. Ее история тесно связана с древней рекой, которая существовала на Путорана до подъема территории и пересекала почти всю среднюю, самую высокую в настоящее время, часть плато. Исток реки находился севернее озера Аян, а русло ее проходило на юго-восток через современную среднюю часть долины Курейки в бассейн Нижней Тунгуски. Тектонические подвижки, перераспределившие сток древней реки около 10 тысяч лет назад, послужили причиной возникновения двух красивейших трещинных озер: Аян (55 км в длину, максимальная глубина 256 м) и Анама (54 км в длину, максимальная глубина 120 м). В прежнем русле Курейки сохранились остаточные озёра: Мономакли, Омутачи, Ядун. Вдоль юго-западной части плато выявлена еще одна древняя и впоследствии также перестроенная долина реки — Виви-Агатская.

Из-за активных тектонических движений все трещинные озёра плато углублялись. Почти перпендикулярно их прежним направлениям возникли новые глубокие трещины, поэтому озёра на Путорана имеют угловатые очертания — за исключением крупных озер в западной части, имеющих изгибы только в своих восточных оконечностях, которые располагаются непосредственно в горах. На дне озера Агата были обнаружены лиственницы, стоящие на корню, — свидетели современного углубления озера.

Фото © Дмитрия Заморина с сайта westsib.ru.

См. также о географии и геологии плато Путорана:

Ступенчатое плато Путорана, «Элементы», 27.09.2016.

Фёдор Шабалин