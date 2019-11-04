



На фото — знаменитая белая горилла из зоопарка Барселоны по кличке Снежок (по-испански Copito de Nieve). Это удивительное создание — единственная в истории зоологии горилла-альбинос (самец), принадлежащая к западным равнинным гориллам (Gorilla gorilla gorilla).

Надо сказать, что частичный или полный альбинизм в природе — не такая уж невероятная вещь. Лишенный пигмента малыш у большинства млекопитающих рождается один на 10 000, а у китообразных и того чаще. Например, косатка-альбинос встречается примерно одна на 1000 (см. Белая косатка, «Элементы», 12.09.2016). Но хотя в зоопарках мира с такими детенышами носятся как с писаной торбой (достаточно вспомнить белых бенгальских тигров в Московском зоопарке), радоваться «белоснежкам» в природе отнюдь не приходится.

Альбиносы встречаются у самых разных групп позвоночных животных, в том числе и у людей. На фото слева направо: зебра, птица киви и горбатый кит. В интернете можно найти немало подборок фотографий самых разных животных-альбиносов (например, здесь и здесь). Фото с сайта boredpanda.com

На воле встретить альбиноса крайне сложно, и не только из-за сухой и безжалостной статистики. Представьте, что в мире, где очень многое зависит от того, насколько хорошо вы замаскированы и насколько аккуратны в охоте, вам выпало бремя быть чисто-белым. Вас видно ночью, вы выделяетесь из стаи, как охотник в засаде вы абсолютно несостоятельны. Список можно продолжать до бесконечности. И даже если вам повезло и вы занимаете такую нишу, в которой все эти минусы хоть как-то нивелируются, есть целый ряд физиологических проблем, связанных с альбинизмом.

Полный альбинизм подразумевает отсутствие пигмента, что не может не сказаться, например, на глазах. Не случайно альбиносы обладают кроваво-красным взглядом: их сетчатка лишена меланина (хотя впоследствии было обнаружено, что конкретно у Снежка в сетчатке этот пигмент частично присутствовал), который в том числе защищает глаза. Поэтому с самых первых дней в зоопарке необходимо было следить за световым режимом: слишком яркое освещение могло бы просто-напросто ослепить беднягу.

Снежок — единственная известная западная равнинная горилла-альбинос. Фото с сайта ru.pinterest.com

Коже отсутствие меланина тоже не идет на пользу: она становится незащищенной от особо опасной ультрафиолетовой части светового спектра. Несмотря на всю заботу ветеринаров и других работников зоопарка, в 2001 году, в возрасте примерно 37 лет, Снежок заболел раком кожи, а спустя два года было принято решение об эвтаназии.

Генетическая основа альбинизма всеобщего любимца долгое время оставалась интригующей тайной. Снежок демонстрировал все признаки типичного человеческого глазокожного альбинизма (Oculocutaneous albinism): белые волосы (шерсть), розовая кожа, голубые глаза и характерные дефекты зрения. Однако никаких нуклеотидных замен в кодирующей области гена тирозиназы (TYR), мутации в которой обуславливают большинство типичных для человека видов альбинизма, обнаружено не было, даже несмотря на полное отсутствие тирозиназной активности.

Исследования, включавшие секвенирование генома Снежка, проводившиеся через десять лет после его смерти, пролили свет на эту тайну. Среди всех найденных несинонимичных замен 20 оказались в генах, связанных с глазокожным альбинизмом, в том числе одна — в экзоне гена SLC45A2 (также известного как MATP — membrane-associated transporter protein), которая приводит к глазокожному альбинизму 4-го типа, встречающемуся в Японии и крайне редко во всем остальном мире. Кроме того, вероятнее всего, злосчастные аллели Снежок получил в результате инбридинга, причем в паре «племянница (племянник) — дядя (тетя)», что было показано с помощью компьютерных расчетов.

Хватит о грустном. Вернемся к самой истории Снежка, известная часть которой началась в зоопарке Барселоны в 1966 году. После того как зоопарк выкупил маленького альбиноса у охотника, который нашел его в Испанской Гвинее, Снежок стал центром всеобщего внимания, а как только его стали показывать посетителям — еще и мировой звездой.

Снежок с супругами Луэра. Фото с сайта gettyimages.com

За почти 40 лет в зоопарке Барселоны Снежок стал всеобщим и мировым любимцем. Память о нем живет до сих пор. Он не раз становился героем литературных и кинематографических произведениях, в том числе главным героем романа каталонского писателя Тони Сала (Toni Sala) «Snowflake's Memories». В честь белой гориллы даже назван астероид Копито.

Александра Нечаева