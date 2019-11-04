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Индийская фреска — 2


Индийская фреска — 2

Индийская фреска — 2

Черная птица с глубокой вырезкой на конце длинного хвоста изображена на той же старой уличной фреске города Харидвара на севере Индии, где лирохвостый дронго (Dicrurus hottentotus) в числе других птиц сидит в кроне цветущего бомбакса (см. Индийская фреска, «Элементы», 5.08.2016). Несмотря на неизбежную стилизацию, нетрудно определить видовую принадлежность этой птицы. Это черный дронго (Dicrusus macrocercus), и он не случайно помещается отдельно от других пернатых.

В марте 2015 года, когда я посещал Харидвар, там не представляли редкости дронго трех видов. Лирохвостый дронго пил нектар цветков бомбакса, отвлекаясь на то, чтобы ловить насекомых в кроне этого дерева. Серый дронго (Dicrurus leucophaeus) высматривал насекомых с ветвей деревьев или с телеграфных проводов. Черный дронго, в отличие от своих сородичей, держался ближе к земле и встречался в тех местах, где пасся домашний скот — коровы, козы или буйволы. Сидя на ветках кустарников или прямо на спинах пасущихся животных, черный дронго охотился за кузнечиками и другими насекомыми, которых пасущиеся копытные выпугивали из травы.


Индийская фреска — 2

Индийская фреска — 2

Черный дронго высматривает насекомых со спины пасущегося буйвола, долина Ганга, Индия


Черный дронго — не единственная птица в Индии, кому домашний скот облегчает кормежку. Рядом с коровами или свиньями ходят восточные египетские цапли (Bubulcus coromandus), также заинтересованные в добывании насекомых, привлекаемых копытными, или невольно выпугиваемыми ими при пастьбе. И дронго, и цапли охотно кормятся рядом со спокойными домашними животными, но поблизости от диких оленей, кабанов или антилоп мне не приходилось их видеть. Осторожные дикие копытные могут внезапно сорваться с места и убежать при малейшей опасности, оставив своих пернатых спутников без еды.


Индийская фреска — 2

Индийская фреска — 2

Олень-аксис (Axis axis) в национальном парке Раджаджи, Индия


Осторожность диких копытных делает их привлекательными соседями для других птиц — тех, кто сами представляют желанную добычу для хищников. В национальном парке Раджаджи, по соседству с Харидваром, при стадах оленей-аксисов и диких свиней (Sus scrofa cristatus) кормятся индийские павлины (Pavo cristatus) и банкивские джунглевые куры (Gallus gallus). Копытные дают им защиту от леопарда (Panthera pardus), от крупных пернатых хищников, а также облегчают птицам поиски семян и насекомых, выбивая копытами и выедая густую растительность.


Индийская фреска — 2

Индийская фреска — 2

Индийские павлины и индийские джунглевые куры пасутся поблизости от стада оленей, национальный парк Раджаджи, Индия


На фото — изображение черного дронго на фреске XIX века на улице Харидвара (Индия, штат Уттаракханд). При клике на картинку открывается более полная фотография фрески. Фото © Павла Квартальнова.

См. другие истории, связанные с изображениями птиц:
1) Рисунок императора, «Элементы», 19.05.2016.
2) Индийская фреска, «Элементы», 5.08.2016.

Павел Квартальнов

04 ноябрь 2019 /
Тайны истории
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