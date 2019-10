Самки рыб-чистильщиков ведут себя вежливее с незнакомцами, чем с давними приятелями

Рыбы-чистильщики Labroides dimidiatus обслуживают клиента. Изображение с сайта www.biolib.cz

Длительные взаимоотношения между особями, как правило, способствуют развитию кооперации. Многие животные охотнее сотрудничают со знакомыми индивидами, чем с посторонними, что объясняется теорией «взаимного альтруизма»: выгоднее помогать тем, кто в прошлом уже сотрудничал с вами и на чью благодарность можно рассчитывать. Но бывает и наоборот. Британские ихтиологи обнаружили, что самки рыб-чистильщиков ведут себя более альтруистично с незнакомыми самцами. Это объясняется тем, что самцы, более крупные и агрессивные, чем самки, наказывают партнерш за эгоистичное поведение, причем к незнакомым самкам они строже, чем к давним подружкам. Таким образом, при «асимметричных» отношениях, когда один из партнеров заведомо сильнее другого, слабый партнер, чтобы избежать наказания, может быть добрее к чужим, чем к своим.

Согласно теории взаимного альтруизма (см.: Reciprocal altruism; Trivers, 1971. The evolution of reciprocal altruism, PDF, 493 Кб), знакомые особи в общем случае должны чаще помогать друг другу, чем незнакомые. Математические модели подтверждают, что при однократных случайных встречах с незнакомцами наиболее выгодным поведением часто оказывается эгоистическое, тогда как при повторяющихся взаимодействиях с одним и тем же партнером более выгодными оказываются кооперативные стратегии (см. Дилемма заключенного). В ряде экспериментальных исследований было показано, что многие животные (например, люди, другие приматы, птицы — зебровые амадины) действительно более склонны к кооперации с давними знакомцами, чем с незнакомыми особями (см. также: Крысы платят добром за добро, «Элементы», 16.04.2012).

Британские ихтиологи, изучающие рыбку-чистильщика Labroides dimidiatus, решили проверить на своем объекте, как влияет давность знакомства на кооперативное поведение. С одной из работ этой исследовательской группы читатели «Элементов» уже знакомы (см.: Заключая «пакт о сотрудничестве», рыбы заранее просчитывают ситуацию, «Элементы», 26.06.2006). Чистильщики — классический объект для изучения реципрокного альтруизма. При этом изучаются, как правило, их взаимоотношения с «клиентами» — крупными рыбами, которым чистильщики помогают избавиться от паразитов. В новом исследовании изучалась кооперация не между чистильщиком и клиентом, а между двумя чистильщиками, совместно обрабатывающими одного клиента. Эту работу часто выполняют вместе два чистильщика — самец и самка. Показано, что клиенты предпочитают пользоваться услугами таких парочек, потому что они работают качественнее и реже жульничают, чем чистильщики-одиночки.

Как описано в вышеупомянутой заметке, чистильщики вообще-то предпочитают объедать не паразитов, а слизь с чешуи клиента, что порождает конфликт интересов. Клиенту не нужно, чтобы объедали его слизь. Он хочет избавиться от паразитов. Если чистильщики начинают вести себя слишком эгоистично и увлекаются слизью («жульничают»), рассерженный клиент может уплыть и оставить халтурщиков вовсе без обеда. Поэтому каждый из чистильщиков заинтересован в том, чтобы его партнер ел поменьше вкусной слизи и побольше невкусных паразитов. С точки зрения чистильщика (как и с точки зрения клиента), поедание слизи партнером — это жульничество (эгоизм), тогда как поедание менее желанной пищи, паразитов, можно рассматривать как проявление кооперации (альтруизма).

Почему супружеские пары честнее одиночек? Как выяснилось, по крайней мере отчасти честность поддерживается страхом наказания со стороны партнера. Чистильщики-самцы, более крупные и агрессивные, чем самки, атакуют своих партнерш, если те начинают вести себя эгоистично (см.: Преступления и наказания у рыб-чистильщиков). Отношения в паре асимметричные: самец может наказать самку, она его — нет. Впрочем, борцы за гендерное равноправие могут не беспокоиться: чистильщики — протогинные гермафродиты. Самки рано или поздно превращаются в самцов и сами начинают шпынять самок. Наличие по соседству агрессивного самца удерживает самок от смены пола. Предполагают, что самцы чистильщиков для того и держат своих подруг в ежовых рукавицах, чтобы те подольше не превращались в самцов. Кому же хочется вместо верного полового партнера получить соперника?

Как можно видеть из приведенного описания, чистильщики — удобный объект для изучения влияния давности знакомства на кооперативное поведение. Авторы в 2010–2011 годах поймали у побережья Австралии 24 разнополые пары чистильщиков. Рыб-клиентов в экспериментах заменяли плексигласовыми пластинами, на которых размещался корм двух видов: вкусный (креветочная масса) и невкусный (рыбные хлопья). Рыб приучили к тому, что, пока они едят невкусные хлопья, пластина-клиент остается в их распоряжении, но стоит им всерьез заняться вкусной креветочной массой, пластину у них отбирают («клиент уплывает»). Таким образом, чистильщики в ходе обучения и последующих экспериментов сталкивались с той же «моральной дилеммой», что и в природе, только в роли паразитов выступали хлопья, а в роли слизи — креветочная масса.

Обученных рыбок затем тестировали попарно, помещая в аквариум то со своим собственным партнером, то с незнакомым чистильщиком другого пола. Рыбы кормились вдвоем с одной плексигласовой пластины до тех пор, пока кто-то из них не съедал порцию креветочной массы, после чего «клиент уплывал». Эгоистичность поведения самцов и самок оценивалась по отношению съеденной креветочной массы к съеденным хлопьям, мера наказания самцами самок — по количеству нападений. Если первой на креветок польстилась самка, возмущенный самец часто начинал гонять ее по аквариуму; то, сколько раз он на нее бросался в течение 60 секунд после исчезновения «клиента», и считалось мерой наказания. В некоторых экспериментах самец и самка были разделены прозрачной перегородкой: они по-прежнему кормились с одной пластины и видели друг друга, но наказание самке не грозило.

Самки в экспериментах вели себя альтруистичнее (ели больше хлопьев и меньше креветочной массы), когда их партнером был незнакомый самец. По отношению к собственному мужу они демонстрировали больше эгоизма. Кроме того, самки вели себя эгоистичнее, когда самец не мог их наказать, потому что находился за перегородкой. Эгоистичность поведения самца не зависела от степени его знакомства с партнершей.

Самцы «наказывали» незнакомых самок достоверно сильнее, чем своих жен. И эти наказания были эффективны, по крайней мере, в краткосрочной перспективе: если паре, в которой самка «сжульничала», через минуту предлагали нового «клиента», то вероятность того, что самка снова польстится на креветочную массу, отрицательно коррелировала с силой наказания. Впрочем, через 30–60 минут после наказания эта закономерность уже не прослеживалась.

Результаты показывают, что кооперативное поведение самок регулируется угрозой наказания со стороны самца. Если этой угрозы нет, самка «расслабляется» и ведет себя эгоистично. Самцы строже к незнакомым самкам, чем к своим женам — и поэтому самка, чтобы избежать наказания, старается вести себя приличнее в присутствии незнакомца.

Пищевое поведение самца не зависит от того, знаком ли он со своей партнершей: в любом случае ему нечего опасаться, ведь самка его не накажет. Но почему самцы сильнее наказывают незнакомых самок? На первый взгляд это кажется нелогичным: самцу следовало бы энергичнее воспитывать ту самку, с которой он живет постоянно, ведь в этом случае от результатов воспитания ему самому будет больше пользы. Впрочем, эффект наказания длится недолго: спустя минуту самка его еще помнит, а через полчаса — уже нет. Так что в долгосрочной перспективе строгие наказания вряд ли способствуют счастью в семейной жизни. Строго наказать случайную партнершу может быть полезно, несмотря на ее короткую память, потому что в работе чистильщиков редко случаются долгие перерывы: клиенты подплывают к ним очень часто (до 2300 раз в сутки!). Поэтому строгость может принести самцу выгоду даже в случае недолгого партнерства. Наказывать же постоянную партнершу менее выгодно, потому что приспособленность (репродуктивный успех) самца и самки, образующих устойчивую пару, тесно взаимосвязаны. Самцу незачем слишком уж усердствовать с воспитанием: ведь его партнерша потратит лишние калории, полученные «нечестным» путем, на производство икры, которую он же и оплодотворит.

В ходе экспериментов выявилась еще одна интересная закономерность: самцы были тем агрессивнее по отношению к своим партнершам, чем меньше превосходили их по размеру. Иными словами, сравнительно крупных самок наказывали часто, маленьких — прощали. Какой в этом смысл? Возможно, причина в том, что чем меньше самка уступает по силе своему партнеру, тем больше вероятность, что она превратится в самца. Чтобы не допустить этого, самцу, живущему с крупной партнершей, нужно почаще демонстрировать ей свое физическое превосходство.

Распространяются ли выявленные закономерности на других животных, включая людей? Авторы допускают, что и у людей асимметричность отношений может приводить к тому, что заведомо более слабый партнер будет вести себя альтруистичнее с незнакомцами, чем со старыми друзьями. Житейский опыт подсказывает, что это, пожалуй, так и есть, но для научного подтверждения данной гипотезы понадобятся специальные эксперименты.

