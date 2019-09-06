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SpaceX выбрала девять мест на Марсе для высадки

SpaceX выбрала девять мест на Марсе для высадки


Согласно базе данных NASA, компания SpaceX ищет относительно плоские, теплые и безопасные места на поверхности Красной планеты для посадки своей строящейся ракеты-носителя.
Впервые снимки были опубликованы Робертом Циммерманом — автором книги по истории космонавтики — на его личном сайте. Писатель просматривал изображения марсианской поверхности с аппаратов NASA, которые были доступны в базе данных агентства. Совершенно случайно ему удалось найти несколько фотографий с пятью отметками. Каждая из них была подписана «кандидат на посадку аппарата SpaceX Starship».
Новые снимки были получены с телескопа HiRISE, который принадлежит Аризонскому университету и установлен на космическом аппарате MRO. Его камера может фотографировать особенности поверхности с разрешением до 0,3 метра на пиксель. Это в три раза больше разрешения, которое обеспечивают спутники Google Maps при съемке поверхности Земли.
По словам директора Лаборатории изображений планет NASA Альфреда Макьюэна, они действительно анализировали поверхность Красной планеты и пытались найти оптимальные места для посадки будущей ракеты SpaceX. Эта работа, по словам ученого, началась еще в 2017 году.
SpaceX выбрала девять мест на Марсе для высадки

Потенциальные места высадки корабля SpaceX на поверхность Марса /©NASA/USGS/ESA
Для этого ученые лаборатории заранее подавали заявки на получение детальных изображений отдельных регионов Марса, которые показались им наиболее интересными. Тщательный анализ позволил выявить девять потенциальных мест для приземления аппарата компании Илона Маска. Шесть из них, по словам Макьюэна, уже опубликованы, два готовятся к публикации, а изображение последнего в высоком разрешении еще не получено.
Снимки были предназначены для миссии SpaceX, в ходе которой тяжелая ракета-носитель Starship должна была отправить к Красной планете спускаемый аппарат Red Dragon, который, в свою очередь, приземлится на поверхность. Но эта миссия была отменена в пользу межпланетной транспортной системы ITS, которая пока что разрабатывается компанией Маска. Полученные при анализе поверхности снимки пригодятся и для ITS, первый запуск аппарата которой планируется в 2022 году.
06 сентябрь 2019 /
Тайны истории
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