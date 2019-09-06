SpaceX выбрала девять мест на Марсе для высадки

Согласно базе данных NASA, компания SpaceX ищет относительно плоские, теплые и безопасные места на поверхности Красной планеты для посадки своей строящейся ракеты-носителя. Впервые снимки были опубликованы Робертом Циммерманом — автором книги по истории космонавтики — на его личном сайте. Писатель просматривал изображения марсианской поверхности с аппаратов NASA, которые были доступны в базе данных агентства. Совершенно случайно ему удалось найти несколько фотографий с пятью отметками. Каждая из них была подписана «кандидат на посадку аппарата SpaceX Starship». Новые снимки были получены с телескопа HiRISE, который принадлежит Аризонскому университету и установлен на космическом аппарате MRO. Его камера может фотографировать особенности поверхности с разрешением до 0,3 метра на пиксель. Это в три раза больше разрешения, которое обеспечивают спутники Google Maps при съемке поверхности Земли. По словам директора Лаборатории изображений планет NASA Альфреда Макьюэна, они действительно анализировали поверхность Красной планеты и пытались найти оптимальные места для посадки будущей ракеты SpaceX. Эта работа, по словам ученого, началась еще в 2017 году.
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