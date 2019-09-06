NASA выбрало миссии для изучения космической погоды

Космическое агентство провело конкурс и выбрало три исследовательских миссии, которые могли бы помочь нам лучше понять космическую погоду, создаваемую Солнцем.Явления на поверхности и внутри Солнца отражаются и на окружающих его планетах. Например, вспышки на нашей звезде или резкое усиление ее активности порождает изменения в атмосфере и климате. Поэтому важно исследовать эти явления для построения более точных долговременных прогнозов и выяснения влияния солнечной радиации на астронавтов.Каждая из представленных NASA гелиофизических миссий получит 400 тысяч долларов для проведения девятимесячного исследования концепции. По окончании этого периода NASA выберет одно предложение для дальнейшего запуска. Каждая потенциальная миссия имеет отдельную возможность запуска и индивидуальные временные рамки.Предложения, по словам представителей агентства, были отобраны исходя из потенциальной научной ценности и осуществимости. Общая стоимость миссии, которая в итоге будет выбрана, составит 55 миллионов долларов и будет финансироваться программой исследования гелиофизики NASA.Первая миссия носит название EUVST. Она будет стремиться узнать, как взаимодействие солнечного материала — горячей плазмы — и магнитных полей приводит к увеличению активности звезды и солнечным вспышкам с выбросами корональных масс. Миссия будет запущена вместе с программой Японского агентства аэрокосмических исследований Solar-C, запланированной на 2025 год. EUVST будет наблюдать взаимодействие плазмы и магнитных полей Солнца в широком диапазоне параметров.Вторая миссия — AETHER — будет исследовать систему ионосфера — термосфера и ее реакцию на геомагнитные бури. Находясь на борту МКС, она сможет наблюдать за ионосферой — самой верхней областью нашей атмосферы. Понимание того, как нейтральная атмосфера влияет на ионы и наоборот, является ключом к лучшему пониманию космической погоды, которая влияет на космические аппараты и астронавтов.Наконец, третья миссия, EZIE, будет исследовать структуру потоков электронов, которые наблюдаются возле земных полюсов и вызывают полярные сияния, — электроджетов. Миссия стремится понять, что вызывает эти потоки и как они развиваются во времени. Знание того, как формируются и растут электроджеты в конечном счете позволит прогнозировать возникновение бурь, которые вызывают полярные сияния.