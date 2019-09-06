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Геологи выяснили, что скрывается под поверхностью Луны

Геологи выяснили, что скрывается под поверхностью Луны


Геологи из Канады и США представили новое исследование, доказывающее, что глубоко под поверхностью Луны может находиться настоящая сокровищница — крупные залежи драгоценных металлов.
Исследование появилось в журнале Nature Geoscience, а коротко его описывает Phys.org. Команда под руководством профессора Джеймса Бренана из Университета Дэлхаузи провела параллели между залежами полезных ископаемых, найденными на Земле и на Луне.
"Мы нашли связь между содержанием серы в лунных вулканических породах с присутствием сульфида железа глубоко под поверхностью Луны, — говорит доктор Бренан. — А изучение месторождений полезных ископаемых на Земле показывает, что сульфид железа является идеальным местом для "хранения" драгоценных металлов, таких как платина и палладий".
Полученные в ходе исследования результаты свидетельствуют о том, что сера в лунных вулканических породах, по сути, указывает на присутствие сульфида железа в этом же месте в глубинах Луны. Это означает, что если механизм образования пород на Луне аналогичен земному, то в ее недрах могут находиться гигантские залежи драгоценных металлов.
В пользу этой теории говорит и общепринятая гипотеза об образовании естественного спутника Земли. Она гласит, что Луна сформировалась около 4,5 миллиарда лет назад после удара о нашу планету массивного объекта, который вырвал часть материала и "отнес" его в сторону.
То есть, Луна и Земля имеют общую историю, а значит, имеют и схожий состав. Чтобы проверить свои предположения, Бренан вместе с коллегами провел ряд экспериментов по воссозданию экстремальных давлений и температуры внутри Луны.
Это позволило определить, сколько сероводорода способно образоваться на нашем спутнике. Затем исследователи проанализировали получившийся состав и измерили объем содержания в нем сульфида железа. Опыты доказали, что его оказалось достаточно для "связи" с драгоценными металлами.
Однако в отличие от Земли, на Луне, вероятно, эти металлы не выбрасывались на поверхность с потоками лавы, а остались глубоко внутри. Впрочем, потребуются дополнительные исследования, которые на Луне пока провести невозможно.
"Геологи имеют доступ к земным образцам, поднятым с глубины в сотни километров, но с Луны подобные глубинные образцы еще не доставлялись, — объясняет доктор Бренан. — Мы довольно долго изучали поверхность Земли, поэтому у нас есть довольно хорошее представление о ее составе. Но с Луной все обстоит совсем не так".
06 сентябрь 2019 /
Тайны истории
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