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Что может рассказать о темной материи столкновение галактик?

Что может рассказать о темной материи столкновение галактик?


В бесконечно расширяющейся Вселенной обитает несметное количество галактик. Сотканные из пыли и газа, и наполненные небесными телами, эти удивительные космические путешественники сталкиваются друг с другом. Это происходит из-за гравитационного притяжения. Дюйм за дюймом, световой год за световым годом, ход космических часов приближает неизбежное. Массивные структуры, каждая из которых содержит сотни миллиардов звезд смешиваются и воспламеняются. И наша галактика не исключение. Недавно астрономы открыли Антлию 2 — малоплотную, но массивную галактику, которая словно призрак вращается вокруг Млечного Пути. Ученые считают, что Антлия 2 может помочь в разгадке тайн темной материи.
Как и почему сталкиваются галактики?
В космосе всем заведует гравитация. Это генеральный директор и руководитель каждой галактики. Дело в том, что галактики — это скопления звезд, звездных систем, сгустков темной материи, облаков пыли и газа связанных между собой силой гравитационного притяжения. Недавно мы писали о том, что ученые приблизились к пониманию того, что находится между галактиками — скорее всего это водород, который проникает в галактики и покидает их благодаря взрывам сверхновых звезд. И снова — без гравитации никуда.
Однако чем бы ни было заполнено огромное пространство между самыми разными галактиками, сила гравитации так или иначе делает его меньше, так как галактики тянет друг к другу. Наш дом, галактика Млечный Путь, через пару миллиардов лет неизбежно столкнется с галактикой Андромеды. Их столкновение породит новую галактику. Не исключено, что и там зародится жизнь, Давайте обсудим это в нашем Telegram чате
Что может рассказать о темной материи столкновение галактик?

На фото последствия столкновения двух галактик
Внимательно посмотрите на эту фотографию: перед вами последствия столкновения двух галактик. Результатом этого поразительного зрелища станет новая галактика в форме кольца, которая спустя миллиарды лет снова неизбежно столкнется со своим ближайшим галактическим соседом. Как говорится, ничто не вечно.
Призрак Млечного Пути
В ноябре прошлого года астрономы объявили об открытии Антлии 2 — галактики, вращающейся вокруг Млечного Пути. Дело в том, что с Земли получить представление о габаритах нашего космического дома довольно сложно. Мы знаем, что наша галактика — это плоский диск с выпуклым центром. И если посмотреть на него сверху, то мы увидим спиральные рукава из газа и звезд. А еще мы увидим рябь вокруг галактического диска. Именно рябь на внешнем диске Млечного Пути озадачивала ученых не одно десятилетие. Таким образом, открытие Антлии 2, возможно, поможет все расставить на свои места.
В ходе исследования астрономы использовали данные, полученные телескопом Gaia Европейского космического агентства. Ученые вычислили прошлую траекторию полета Антлии 2 и обнаружили, что она, вероятно, столкнулась с Млечным путем сотни миллионов лет назад. Именно так и появилась рябь, которую мы все еще видим сегодня.
Что может рассказать о темной материи столкновение галактик?

На изображении видна галактика Антли 2 рядом с Млечным Путем. Чуть дальше справа находится Большое Магелланово Облако
Раньше ученые полагали, что рябь появилась из-за столкновения с карликовой галактикой Стрельца. Однако компьютерная симуляция подтвердила полученные результаты — нашу галактику все еще немного трясет из-за столкновения с Антлией 2.
Что открытие Антлии 2 говорит о темной материи
Авторы исследования считают, что открытие Антлии 2 в будущем поможет разгадать тайны темной материи. Напомним, что стандартная модель физики описывает лишь 5% вещества, что существует на просторах Вселенной. А вот оставшиеся 95% представляет из себя гипотетическая темная материя — субстанция неизвестной природы, которую невозможно обнаружить.
По словам ведущего автора исследования Сукяны Чакрабарти Антлия 2 — очень странный и интересный объект, так как все свойства этой галактики пока неизвестны. Считается, что в процессе формирования галактик гравитация гигантских сгустков темной материи формируется в вещество, которое подпитывает рождение звезд. Специалисты полагают, что галактика-призрак Антлия 2 могла родиться из другого типа темной материи — более быстрого и воздушного. Однако, не стоит забывать о том, что никто не знает природу частиц темной материи.
Плотность и масса Антлии 2 ограничены — эта галактика приближена к диску у Млечного Пути. По мнению авторов исследования это значит, что в конечном итоге ученые смогут использовать Антлию 2 в качестве уникальной лаборатории для изучения природы темной материи. Однако сперва предстоит узнать больше об этой необычной галактике.
06 сентябрь 2019 /
Тайны истории
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