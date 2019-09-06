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Как будет выглядеть первый в мире космический отель

Как будет выглядеть первый в мире космический отель


Американская компания The Gateway Foundation (является разработчиком) опубликовала проект первого в мире космический отеля им. Вернера фон Брауна (The Von Braun Space Station).
Как будет выглядеть первый в мире космический отель

Внеземная гостиница спроектирована в форме колеса диаметром 190 метров с 24 капсулами-комнатами.
Как будет выглядеть первый в мире космический отель

В отличие от Международной космической станции отель будет иметь искусственную гравитацию: отель-колесо будет вращаться, чтобы уровень гравитации был, как на Луне. Это сделает пребывание в космосе комфортным даже для неподготовленных людей. При желании гравитацию можно будет отключить.
Как будет выглядеть первый в мире космический отель

Сам космический отель похож на круизный лайнер с роскошными номерами и коктейль-барами, ресторанами и кинотеатром. Гостиница сможет разместить 400 гостей, добираться до нее они будут на космическом шаттле. Разработчики планируют открыть гостиницу уже в 2025 году.
Как будет выглядеть первый в мире космический отель

После запуска и запуска космической станции планирует построить еще больший космический отель, способный вместить до 1400 человек.
06 сентябрь 2019 /
Тайны истории
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