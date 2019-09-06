Астрономы изучают «горные хребты» Млечного пути

Для нас наша Галактика на ночном небе выглядит как беспорядочное нагромождение звезд, однако астрономы видят, что в некоторых областях Млечного пути звезды собираются в структуры, напоминающие потоки, волны и горные хребты.На Земле горные хребты формируются под действием тектонической активности, однако ученые не уверены относительно причин возникновения аналогичных структур в составе Млечного пути. Существует две основные версии возникновения неоднородностей расположения звезд в галактике: сценарий внешнего воздействия, в соответствии с которым определяющим фактором формирования таких «горных хребтов» является прохождение соседней галактики, а также сценарий с определяющей ролью внутреннего воздействия, то есть «трения» между звездами, газом и пылью внутри галактики.В новом исследовании команда астрономов из Сиднейского университета, Австралия, во главе с Шурьей Ханной (Shourya Khanna) при помощи данных, собранных с использованием миссии Gaia («Гея») Европейского космического агентства, изучила восемь «гор» Млечного пути, расположенных по соседству и формирующих «горный хребет». Согласно результатам, полученным командой при компьютерном моделировании возможных механизмов формирования этих структур, для данного «горного хребта» наблюдается более тесная связь с моделью, предполагающей определяющую роль внутренних факторов Галактики. В случае определяющей роли внешнего воздействия «горные пики» были бы значительно более высокими, выяснили исследователи в результате моделирования.Исследование доступно на arxiv.org и представлено к публикации в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.