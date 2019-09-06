На ледяных лунах жизнь может следовать за течением

Сейчас очень проблематично вычислить это движение. Но новое исследование объединяет информацию о четырех самых интригующих океанских мирах, чтобы собрать данные для модели о том, что могут их подземные океаны.«Эти океаны интересны сами по себе», - комментирует Криста Содерлунд, эксперт по динамике планетарной жидкости в Техасском университете в Остине и автор нового исследования. «Нас часто привлекает спутник тем, как он выглядит снаружи, но я думаю, что происходящее под поверхностью столь же захватывающе и интересно».И согласно ее новым расчетам, под ледяными лунами Солнечной системы действительно происходит много всего. Содерлунд сосредоточилась на спутниках Юпитера Европе и Ганимеде, а также на спутниках Сатурна Энцеладе и Титане.В каждом случае она пыталась понять, как скорость вращения мира, толщина его ледяной оболочки и плотность морской воды могут влиять на количество воды в скрытых океанах.Ее расчеты показывают, что у океанов на Энцеладе и Титане особенно сильное тепловое течение вблизи полюсов. Европа из-за ее не слишком значительного вращения обладает наиболее заметным тепловым течением вблизи экватора. И у ученых недостаточно данных о Ганимеде, чтобы полагаться на конкретную модель океанического течения.Прогнозирование такой активности внутри ледяных лун - перспективный показатель для тех, кто задается вопросом, могут ли такие океаны быть домом для жизни.Различные завихрения в воде означают большие шансы, что компоненты жизни действительно столкнутся. Но, несмотря на работу, которую Содерлунд проделала, пытаясь понять эти скрытые океаны, результат все еще является отголоском того, что может происходить в этих мирах.Это универсальная задача моделирования как научного подхода: модель никогда не будет настолько сложной и всеобъемлющей, как реальность. «Все наши модели не правы», говорят ученые. «Потому что мы не можем смоделировать всё».Но получение большего количества данных об этих лунах и их скрытых океанах позволит более точно настроить эти модели, и это не обязательно требует непосредственного отбора проб океанов - хотя, разумеется, ученые хотели бы сделать это.Задолго до того, как такие подвиги станут возможными, ученые могут обратиться к миссии Europa Clipper НАСА и к Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) ЕКА, которые планируется запустить в 2020-х годах.Содерлунд находится в команде одного из инструментов Europa Clipper, радара для оценки и зондирования Европы - REASON. По ее словам, поскольку динамика океана влияет на ледяную оболочку над ним, данные REASON должны помочь ученым проверить некоторые из своих гипотез об активности океана на Европе.Например, если предсказание о том, что самый сильный тепловой поток в океане Европы на экваторе верно, то там ледяная оболочка должна быть тоньше.Исследование было описано в журнале Geophysical Research Letters.