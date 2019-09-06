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Подведены итоги года поисков Лох-Несского чудовища

Подведены итоги года поисков Лох-Несского чудовища


Международная команда ученых во главе с профессором новозеландского университета Отаго Нилом Джемеллом, более года исследовавшая шотландское озеро Лох-Несс, не нашла доказательств существования легендарного чудовища Несси, сообщает издание New Zealand Herald.
Ученые собрали для анализа 250 проб воды из разных участков озера и на разной глубине. Ранее Джемелл пояснял, что все существа, обитающие в озере, неизбежно оставляют в воде фрагменты ДНК – в виде чешуи, частичек кожи, перьев или мочи. Все образцы были секвенированы, образовавшиеся 500 миллионов последовательностей проходят сравнение с базой данных всех известных биологических видов.
"Мы не смогли найти никаких доказательств существования животного, которое бы отдаленно было связано с чем-то из нашей базы данных последовательностей ДНК. Поэтому, извините, но я не думаю, что идею о существования плезиозавра можно подтвердить, основываясь на данных, которые мы получили", - приводит издание слова профессора.
Первое письменное упоминание о Лох-Несском чудовище встречается в рукописи шотландского монаха в VI веке. Уже в новейшее время Несси – существо с массивным туловищем и длинной шеей – стало одним из самых обсуждаемых феноменов в мире. Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев, якобы видевших чудовище, его существование документально не подтверждается.
06 сентябрь 2019 /
Тайны истории
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