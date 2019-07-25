Рентгеновский телескоп eROSITA





На фото — завершающий этап тестирования рентгеновского телескопа eROSITA (extended Roentgen Survey with an Imaging Telescope Array — расширенный рентгеновский обзор неба при помощи системы фокусирующих телескопов), разработанного в Германии под руководством Института внеземной физики общества им. Макса Планка (MPE). Телескоп планируется запустить в 2018 году на российском космическом аппарате Спектр-РГ. eROSITA станет первым прибором, который совершит рентгеновский обзор всего неба в диапазоне энергий до 10 килоэлектронвольт (для сравнения, его предшественник ROSAT работал в диапазоне 0,1–2 кэВ). Ученые надеются, что такие наблюдения в рентгеновском диапазоне, возможные только за пределами земной атмосферы, поглощающей рентгеновское изучение из космоса, прольют свет, хотя бы по косвенным признакам, на природу «тёмной материи» и «тёмной энергии», которые, согласно современной космологической модели, составляют 95% Вселенной.

Космический аппарат Спектр-РГ в представлении художника. Он будет выведен на орбиту вокруг точки Лагранжа L2. На заднем плане — немецкая eROSITA. На переднем — российский телескоп ART XC. Рисунок с сайта spaceflightinsider.com

eROSITA представляет собой комплекс из семи одинаковых рентгеновских зеркальных телескопов. В рентгеновском телескопе, в отличие от оптического, используются так называемые зеркала косого падения. Если рентгеновский луч падает на зеркало под прямым углом, он либо поглощается поверхностью, либо проходит насквозь. Чтобы избежать этого, необходимо создать систему, обеспечивающую очень малый угол отражения. Эта задача решается при использовании схемы телескопа Вольтера I рода.

Оптическая схема телескопа Вольтера I рода включает параболическую и гиперболическую зеркальные поверхности. Лучи падают на внутренние отражающие поверхности (обозначены зелёным) под небольшим углом и собираются в фокусе системы. Использование системы из двух зеркал вместо одного параболического зеркала позволяет уменьшить погрешности наблюдений. Рисунок с сайта de.wikipedia.org

Но этого недостаточно. Чтобы создать действительно эффективный телескоп, нужно, во-первых, собрать много таких параболическо-гиперболических зеркал на единой оптической оси. Во-вторых, каждое зеркало покрывают слоем тяжелого металла, чтобы снизить его проницаемость для рентгена.

Каждый из семи телескопов eROSITA представляет собой рентгеновскую зеркальную систему, состоящую из 54 концентрических зеркал из позолоченного никеля. В фокусе зеркальной системы расположена рентгеновская камера с детектором на основе кремниевой ПЗС-матрицы.

Основная цель миссии eROSITA — исследование горячей межгалактической среды и распределения скоплений галактик в космосе. Поскольку многие такие скопления находятся очень далеко, на расстоянии миллионов световых лет, их изучение — это своего рода «взгляд в прошлое», который позволит составить представление не только о структуре Вселенной на данный момент, но и о ее эволюции во времени. Важную роль в этой эволюции играет и темная энергия, поэтому наблюдения телескопа eROSITA будут иметь большое значение для решения задач космологии.

За время своей работы телескоп «увидит» всё, что происходит в рентгеновском диапазоне: активные ядра галактик, рентгеновские пульсары, аккрецию вещества на массивные черные дыры. Кроме того, в близлежащих галактиках можно будет разглядеть остатки сверхновых или молодое звездное население, которые тоже излучают в рентгене. Исследователи надеются, что eROSITA проработает как минимум 7 лет и позволит совершить новые открытия.

Фото с сайта dlr.de. На сайте Института внеземной физики общества им. Макса Планка можно рассмотреть eROSITA со всех сторон.

Анастасия Стебалина