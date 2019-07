Муравей-зомби

На фото — мертвый муравей-древоточец из рода Camponotus, ставший жертвой паразитического гриба-кордицепса Ophiocordyceps unilateralis. Вырост из его головы представляет собой строму — структуру, формирующуюся на половой стадии жизненного цикла гриба, несущую на себе плодовые тела перитеции (подробнее о жизненном цикле кордицепсов см. картинку дня Кордицепсы, паразиты беспозвоночных).

Попадая в гемоцель муравья, гриб образует дрожжеподобные клетки, которые, по всей видимости, производят соединения, воздействующие на поведенческие паттерны муравьев. У пораженного муравья начинаются конвульсии, и он покидает колонию, выбираясь на лесную подстилку. Затем муравей забирается повыше, обычно на растительный субстрат высотой около 30 см над землей, и закрепляется, впиваясь в него. Часто муравей прикрепляется к центральной жилке с нижней стороны листа. Как только он закрепляется на субстрате, быстро наступает атрофия, разрушаются связи между саркомерами в мышечных волокнах. Муравей, не способный больше контролировать мышцы нижней челюсти, остается неподвижным — такую особенность по-английски называют death grip («мертвая хватка»). Затем гриб убивает муравья и продолжает расти, уже в мицелиальной форме прорастая в более мягкие ткани, что, кроме прочего, укрепляет экзоскелет муравья. В определенный момент из головы хозяина вырастает строма оригинального облика, как на фото, и гриб приступает к распространению спор. Весь этот процесс занимает от четырех до десяти дней.

a — строма Ophiocordyceps camponoti-melanotici на мертвом Camponotus melanoticus, вцепившемся в лист; b — расширение стромы с перитециями; с — срез стромы, на котором хорошо видны перитеции с веретеновидными аскоспорами; d — перитеции с аскоспорами; e — аскоспоры; f — аскоспора, которая начала отделять от себя фиалиду после культивирования в течение 1 месяца на агаризованной среде. Изображение из статьи H. C. Evans et al., 2011. Hidden Diversity Behind the Zombie-Ant Fungus Ophiocordyceps unilateralis: Four New Species Described from Carpenter Ants in Minas Gerais, Brazil

Известны случаи, когда паразитические грибы уничтожали целые колонии муравьев. Неудивительно, что у последних в процессе эволюции развилась способность чувствовать зараженных членов колонии. Здоровые муравьи относят больного подальше от колонии, чтобы предупредить распространение инфекции. Несмотря на то что этот вид гриба обладает высокой вирулентностью, только около 6,5% всех стром продуцируют жизнеспособные споры. Это вызвано стерилизацией гриба неидентифицированным грибом-сверхпаразитом, часто поражающим этот кордицепс. Интересно, что кордицепсы управляют муравьями подобным образом с древних времен, о чем свидетельствует окаменелость возрастом 48 миллионов лет, найденная на территории бывшего карьера Мессель в Германии.

На самом деле Ophiocordyceps unilateralis является видовым комплексом с пантропическим распространением и в настоящее время его разбивают на более мелкие виды. Кстати, муравей из Приморья на заглавной фотографии, в отличие от его тропических родственников, был найден не на нижней стороне листа, а на древесных остатках, возвышавшихся над землей, что может указывать на то, что это всё еще неописанный представитель группы.

Кстати, в недавнем фильме «Новая эра Z» гриб, напоминающий Cordyceps, превращал людей в зомби. Но беспокоиться не стоит, ведь на хордовых кордицепсы не растут.

Фото © Илья Винер, июль 2016 года, заповедник Кедровая Падь, Приморье. Образец находится в личном фунгарии Евгения Антонова.

Илья Винер