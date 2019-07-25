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Загадочная змея колуброэлапс


Загадочная змея колуброэлапс

Загадочная змея колуброэлапс

Перед вами одна из самых редких и малоизученных змей на Земле — Colubroelaps nguyenvansangi. Отечественный герпетолог Н. Л. Орлов назвал новый вид в честь вьетнамского коллеги Нгуен Ван Санга (Nguyen Van Sang). Эта длинная и тонкая змея одновременно напоминает ужеобразных (Colubridae) и аспидов (Elapidae), за что и получила свое родовое название. На настоящее время обнаружено только три особи колуброэлапса из трех провинций в южном Вьетнаме — Ламдонга, Донгная и Биньфыока.


Загадочная змея колуброэлапс

Загадочная змея колуброэлапс

Голова змеи Colubroelaps nguyenvansangi сбоку, сверху и по сравнению с пальцами человека. Фото © Эдуард Галоян


Несмотря на то, что исследователи уже пробрались в самые дальние уголки нашей планеты и проникли в сохранившиеся тропические леса, где постоянно открывают новые виды позвоночных животных, им не так часто удается описать что-то по-настоящему уникальное, такое, что можно отнести к новому роду или даже семейству. Колуброэлапс был описан в 2009 году по единственному экземпляру, найденному раздавленным на дороге в провинции Ламдонг в южном Вьетнаме в 2003 году. Обычно систематики описывают виды хотя бы по нескольким новым экземплярам. Такой подход позволяет достоверно оценить разнообразие морфотипов нового таксона и грамотно определить, как именно он вписывается в филогенетическое дерево. Колуброэлапс был настолько не похож на любую другую змею, что авторы смогли смело описать не только новый вид, но и новый род, а при наличии достаточного материала, возможно, и новое семейство. В этой змее уникально все: длинное и тонкое тело, странная чешуя, различающаяся на хвосте и на теле, ни на кого не похожее строение головы, напоминающей по своей форме как примитивных аспидовых так и ужеобразных. В отличие от мелких аспидов, также ведущих полуподземный образ жизни — например, украшенных аспидов (Calliophis), — у «ужеаспида» нет ядовитых желез.


Загадочная змея колуброэлапс

Загадочная змея колуброэлапс

Чешуя Colubroelaps nguyenvansangi на теле (вверху) и на хвосте. Фото © Эдуард Галоян


С момента описания найдены еще две особи этой змеи, причем одну из них удалось обнаружить в национальном парке Каттиен — месте, где работали десятки, если не сотни герпетологов в течение многих лет. К сожалению, о биологии этой змеи ничего не известно. Одна из найденных особей прожила три месяца в террариуме, где питалась термитами. Не исключено, что эти рептилии специализируются на жизни в термитниках и именно поэтому так редко попадаются на глаза. В пользу этого предположения говорят и некоторые фенотипические черты змеи — тонкое тело, что позволяет проползать по узким проходам, и маленькие глаза. Возможно, в будущем ученые смогут подступиться к исследованию этого и других скрытных и загадочных животных.

Фото © Эдуард Галоян, Каттиен, 19 августа 2011 года.

Эдуард Галоян

25 июль 2019 /
Тайны истории
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