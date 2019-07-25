Кордицепсы, паразиты беспозвоночных





Наверное, многие слышали о грибах, растущих прямо на насекомых. Эти грибы относятся к роду Cordyceps, латинское название которого происходит от греческого слова ??????? «дубинка» и латинского caput «голова». В современной систематике род Cordyceps разделили на несколько родов, относящихся как минимум к трем семействам порядка Hypocreales: Clavicipitaceae, Ophiocordycipitaceae и Cordycipitaceae. Поэтому мы даем актуальное название вида по базе данных Index fungorum. На фото — Ophiocordyceps nutans, растущий из взрослого клопа-щитника.

Мицелий гриба буквально вытесняет ткани хозяина, а впоследствии выпускает из его тела характерный вырост, имеющий на поверхности маленькие гранулы, которые видны как точки. Часто это образование называют плодовым телом, что не совсем верно, потому что на самом деле это строма — структура, несущая на себе многочисленные плодовые тела — те самые гранулы. Плодовые тела кордицепсов относятся к перитециям — одному из типов плодовых тел аскомицетных грибов. Каждый отдельный перитеций погружен в строму и открывается наружу лишь узким горлышком; внутри него содержатся сумки (аски) с аскоспорами. Аскоспоры у Cordyceps довольно оригинальны: они имеют веретеновидно вытянутую форму и разделены на ряд мелких клеток. Спора, по-видимому, может распадаться на отдельные клетки, каждая из которых способна инфицировать нового хозяина. Форма и цвет стромы может быть самой разнообразной у разных видов кордицепсов: вот, например, на следующем фото серая строма Ophiocordyceps stylophora, напоминающая жгут.

Строма Ophiocordyceps stylophora, растущая из личинки жука щелкуна (Elateridae). Образец определен Евгением Антоновым. Фото © Илья Винер, июль 2016 года, заповедник Кедровая Падь, Приморье. Образец находится в личном фунгарии Евгения Антонова

Найти эти грибы в лесу — непростая задача даже для опытного грибника. Однако, если удалось найти первую строму, то потом глаз начинает регулярно их замечать. Их стоит искать во мху, на земле или на замшелых пнях, в трещинах трухлявой древесины и коры. Обычно выглядывает лишь верхушка стромы, как на фотографии Ophiocordyceps variabilis, но и этого вполне достаточно для того, чтобы найти гриб.

Верхняя часть стромы Ophiocordyceps variabilis на замшелом бревне. Образец определен Евгением Антоновым. Фото © Илья Винер, август 2017 года, Центрально-Лесной заповедник, Тверская область. Образец находится в личном фунгарии Андрея Матвеева

Если аккуратно раздвинуть субстрат под стромой, то можно увидеть хозяина гриба. Чаще всего это насекомое, причем может быть как личинка, так и имаго вроде осы, на которой растет Ophiocordyceps sphecocephala, или бабочки, на которой растет Cordyceps tuberculata. Реже хозяином гриба становятся другие беспозвоночные — так, например, Cordyceps ignota паразитирует на тарантулах (Lycosa spp.), а Metacordyceps chlamydosporia можно найти на слизнях.

Внизу — строма Ophiocordyceps variabilis, растущая из личинки мухи стволоедки (Xylophagidae), август 2017 года, Центрально-Лесной заповедник. Слева — строма Ophiocordyceps sphecocephala, растущая из имаго осы (Vespidae), справа — стромы Cordyceps tuberculata, растущие из имаго ночной бабочки, июль 2016 года, заповедник Кедровая Падь, Приморье. Образцы определены Евгением Антоновым и находятся в личных фунгариях Андрея Матвеева и Евгения Антонова. Фото © Илья Винер

Как и многие другие высшие грибы, кордицепсы в жизненном цикле обладают не только половой стадией, на которой образуются споры в результате мейотического, или редукционного, деления, но и бесполой, на которой споры образуются без редукционного деления — так называемые конидии. На этой стадии некоторые грибы могут образовывать вполне заметные невооруженным глазом макроскопические структуры — коремии, образующиеся путем группировки конидиеносцев, несущих конидии, как на фото ниже.

Коремии гриба, предположительно относящегося к семейству Cordycipitaceae, растущие из цикадки (Cicadellidae). Фото © Илья Винер, июль 2016 года, заповедник Кедровая Падь, Приморье. Образец находится в личном фунгарии Евгения Антонова

Другие же виды грибов не образуют на этой стадии макроскопических структур, то есть их бесполая стадия представлена микроскопическими грибами, как, например, бесполая стадия Tolypocladium inflatum. Половая же его стадия со стромой паразитирует на личинках жуков навозников. Правда, она очень редка, о ее находке сообщали не более десятка раз.

Строма Tolypocladium inflatum на личинке жука навозника. Фото с сайта plantpath.cornell.edu

В заключение отметим, что самое большое разнообразие грибов этой группы на территории России приходится на относительно небольшую территорию заповедника Кедровая Падь, расположенного в Южном Приморье, в непосредственной близости от Китая и Северной Кореи. Заповедник обладает уникальными характеристиками температурно-влажностного режима, подходящими как многим тропическим и субтропическим видам, так и таежным. Здесь можно обнаружить более двух десятков видов кордицепсов, что в разы больше, чем в любом другом регионе на территории России.

Фото © Илья Винер, июль 2016 года, заповедник Кедровая Падь, Приморье. Образец находится в личном фунгарии Евгения Антонова.

Илья Винер