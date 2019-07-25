Зафиксировано слияние нейтронных звезд!





Благодаря совместным усилиям участников проектов LIGO и VIRGO, а также сотням астрономов-наблюдателей, работающих по всему миру, удалось впервые обнаружить слияние нейтронных звезд сразу во всех диапазонах спектра плюс — зарегистрировать гравитационные волны от этого события. На фотографии, сделанной телескопом «Хаббл», показана галактика NGC 4993, в которой это произошло. Желтое пятно выше и левее центра галактики — это вспышка от слияния. На врезках показано, как она менялась с 22 по 28 августа.

Сам гравитационно-волновой всплеск произошел 17 августа этого года, а потому получил наименование GW170817. В начале его поймали на VIRGO (установка удачно подключилась на непродолжительное время к научной наблюдательной сессии LIGO), а затем — через доли секунды — на американских детекторах. Наблюдаемый всплеск длился почти две минуты! Это стоит послушать!

Но самое главное, что через 1,7 секунды гамма-детекторы на спутниках Fermi и INTEGRAL зарегистрировали короткий гамма-всплеск, получивший наименование GRB 170817A. Как быстро выяснилось — это связанные события.

Гравитационные детекторы не могут очень точно определить точку всплеска на небе, даже в этом случае, когда сработало три детектора, площадь неопределенности составляла около 30 квадратных градусов (более 100 лунных дисков), а вот гамма-детекторы могут определять координаты гораздо точнее. Поэтому сразу удалось подключить наблюдателей, работающих во всем диапазоне спектра (кроме того, были проанализированы данные нейтринных детекторов, но они ничего не увидели, как, впрочем, и ожидалось). И это привело к потрясающему открытию — всплеск и его послесвечение удалось увидеть и в рентгеновском, и в оптическом, и в ультрафиолетовом, и в инфракрасном диапазонах!

Слева: локализация сигнала от всплеска GW100817. Светло-зеленым показана область, в которой пришлось бы искать источник, если бы данные были только от детектора LIGO. Темно-зеленым — область такой неопределенности, полученная на основе объединенных данных LIGO и VIRGO. Голубым — оценка расположения источника по задержке в приеме сигнала гамма-телескопами Fermi и INTEGRAL. Темно-синяя область получена на основе данных Fermi. Справа: оптические снимки до слияния (за 20 с половиной дней, внизу) и после слияния (через 11 часов, вверху). Штрихи показывают на вспышку от слияния. Изображение из статьи LIGO Scientific Collaboration et al., 2017. Multi-messenger Observations of a Binary Neutron Star Merger

Поскольку гравитационно-волновой сигнал и гамма-всплеск пришли практически одновременно, можно с высокой точностью (примерно 10–15) утверждать, что скорость распространения гравитационных волн равна скорости света (заметим, что задержка скорее всего связана не с разницей скоростей, а с физикой генерации гамма-всплеска). Кроме того, удалось с более высокой точностью, чем ранее, проверить еще несколько предсказаний Общей теории относительности.

Наличие гравитационно-волнового сигнала позволяет непосредственно определить расстояние до сливающихся объектов. А данные оптических измерений дают идентификацию галактики, то есть позволяют определить красное смещение. Вместе эти независимые измерения позволяют определить постоянную Хаббла. Пока, правда, они не слишком точны — 60–80 (км/c)/Мпк. Эта точность хуже, чем в ряде других космологических измерений. Однако важно, что в данном случае постоянная Хаббла измеряется совсем другим независимым методом, к тому же — модельно независимым (то есть, не надо закладывать дополнительные теоретические предположения для получения результата). Поэтому можно надеяться, что в будущем подобные данные по наблюдению слияний нейтронных звезд с помощью гравитационно-волновых детекторов в галактиках с известным красным смещением станут источником существенной космологической информации.

Итак. На расстоянии 130 миллионов световых лет (40 мегапарсек) в галактике NGC 4993 произошло слияние двух нейтронных звезд. В результате произошел гравитационно-волновой всплеск, а также выделилось большое количество энергии в разных диапазонах электромагнитного спектра.

Кроме основной вспышки на протяжении некоторого времени астрономы наблюдали также так называемую килоновую (их иногда еще называют макроновыми, см. Kilonova). Это излучение связано с распадом радиоактивных элементов, синтезированных в результате слияния нейтронных звезд. Синтез идет в результате так называемого r-процесса, буква «r» здесь — от слова rapid (быстрый). После слияния расширяющееся вещество пронизывается потоком нейтронов и нейтрино. Это создает благоприятные условия для превращения ядер элементов в более тяжелые. Ядра захватывают нейтроны, которые затем внутри ядра могут превращаться в протоны, в результате чего ядро перепрыгивает на одну клеточку в таблице Менделеева. Так можно «допрыгать» не только до свинца, но и до урана и тория. Современные расчеты показывают, что основная часть тяжелых элементов (с массой более 140), например, золото и платина, синтезируются именно в результате слияния нейтронных звезд, а не в процессе взрывов сверхновых.

Таким образом, от одного события получен большой комплекс данных, интересный для самых разных областей физики и астрофизики:



1. Доказана связь коротких гамма-всплесков со слияниями нейтронных звезд. Новые данные позволят гораздо лучше разобраться в физике коротких гамма-всплесков.

2. Удалось провести прекрасную проверку ряда предсказаний ОТО (скорость распространения гравитационных волн, лоренц-инвариантность, принцип эквивалентности).

3. Получены уникальные данные по синтезу элементов при слиянии нейтронных звезд.

4. Удалось получить прямое измерение постоянной Хаббла

Ждем, что последующие наблюдения помогут с высокой точность определять массы и радиусы нейтронных звезд (что важно для понимания их строения, то есть актуально и для ядерной физики), а также ждем события, где слияние двух нейтронных звезд приведет к наблюдаемому формированию черной дыры. Кстати, сказать точно, что произошло в результате этого события — нельзя (но скорее всего, все-таки сформировалась черная дыра).

В заключение отметим, что астрономам очень и очень повезло. Во-первых, всплеск очень близкий. Во-вторых, вероятность того, что гравитационно-волновой всплеск будет сопровождаться гамма-всплеском, — не очень велика. Будем надеяться, что астрономам будет везти и дальше!

Оригинальные статьи с материалами, связанными с открытием, можно найти на сайте LIGO.

Фото с сайта hubblesite.org.

Сергей Попов