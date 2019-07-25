MASCOT — исследователь астероида





Это MASCOT, мобильный исследователь поверхности астероида (Mobile Asteroid Surface Scout), который перепрыгивает на новое место, чтобы собрать информацию из другого места. В настоящий момент он находится на борту японской автоматической межпланетной станции «Хаябуса-2», которая высадит его на околоземной астероид (162173) Рюгу в 2018 году.

Сейчас зонды запускают не только к планетам, но и к малым телам Солнечной системы — кометам и астероидам (см. Последний маневр «Розетты»). Изучение астероидов важно для понимания процессов, которые происходили при формировании Солнечной системы. Согласно некоторым гипотезам, упавшие на Землю около 4 миллиардов лет назад астероиды могли «занести» на нашу планету сложные молекулы, которые впоследствии активно участвовали в появлении жизни на Земле. Особенно интересны в этом плане околоземные астероиды. А еще их удобно изучать, ведь они совсем рядом — не более 1,3 а. е. от Земли.

Околоземные астероиды Рюгу (компьютерная модель) и Итокава. Изображение с сайта isas.jaxa.jp

В 2003 году Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отправило зонд «Хаябуса» к астероиду (25143) Итокава. Несмотря на ряд технических проблем, осложнивших и затянувших миссию, в 2010 году зонд вернулся на Землю с образцами грунта астероида. Уже в 2014 году к астероиду Рюгу был запущен зонд «Хаябуса-2», который должен добраться до места назначения летом 2018 года. Тогда аппарат проведет картографирование Рюгу, после чего в 2019 году приблизится к его поверхности для забора проб грунта.

Каждая из этих миссий по-своему уникальна. «Хаябуса» впервые доставила на Землю вещество с поверхности астероида, а «Хаябуса-2» не только соберет пробы грунта, чтобы доставить их на Землю, но и «прощупает» астероид при помощи спускаемого аппарата MASCOT, который проведет измерения в двух разных точках поверхности небесного тела. MASCOT был разработан Германским центром авиации и космонавтики (DLR). По форме и размерам он похож на обувную коробку и весит в условиях земной гравитации всего 10 килограммов.

Сборка спускаемого аппарата MASCOT. Фото с сайта dlr.de

«Хаябуса-2» «выбросит» спускаемый аппарат с высоты 100 метров над поверхностью астероида. Это рискованное мероприятие, ведь точное значение силы притяжения Рюгу неизвестно. MASCOT оснащен датчиками ориентации, которые позволят ему установить, приземлился ли он в штатном режиме или «вверх ногами». Во втором случае аппарат с помощью внутреннего поворотного рычага перевернется в нужное положение и сможет приступить к измерениям. После того, как в одной точке поработают все приборы (а это радиометр, спектрометр, камера и магнитометр), MASCOT снова воспользуется поворотным рычагом, чтобы «прыгнуть» на новую точку в нескольких метрах от предыдущей. MASCOT не оснащен солнечными панелями, а работает на аккумуляторе. Исследователи рассчитывают, что аппарат сможет передавать данные на Землю в течение 16 часов.

Изображение с сайта dlr.de.

Анастасия Стебалина