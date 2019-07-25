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Утегении


Утегении

Утегении

На иллюстрации показана реконструкция необычных амфибий, живших в начале пермского периода, — утегений (Utegenia): три взрослых особи и личинка с жабрами. Утегении относятся к группе весьма оригинальных амфибий — сеймуриаморфов (Seymouriamorpha). Их систематическое положение неустойчиво, как и у многих других древних позвоночных. Сейчас их обычно относят к прогрессивной ветви рептилиоморфных амфибий, от которых произошли рептилии.

Захоронение утегений случайно обнаружили геологи, работавшие в Казахстане. А весной 1975 года была организована крупная палеонтологическая экспедиция для раскопок этого и нескольких других захоронений. Найти место, где работали геологи, оказалось сложно. Три дня участники экспедиции бродили по окрестностям и искали яму, в которой геологи выкопали скелетики, но безуспешно. Как часто бывает, повезло в последний момент, когда палеонтологи уже собирались восвояси. Буквально в двух шагах от лагеря исследователи заметили небольшой котлован, а в нем сланцы с отпечатками.


Утегении

Утегении

Отпечатки отдельных особей утегений с плиты, выставленной в Палеонтологическом музее. Фото © Юлия Сучкова


Порода оказалась очень твердой: сланцы были пропитаны халцедоном. Много сил ушло на то, чтобы разломать верхний слой, налегавший на захоронение. Большой фрагмент плиты забрали в Москву, предварительно разбив на 24 куска. Потом обломки смонтировали и выставили в Палеонтологическом музее. Они сложены в большой квадрат полтора на полтора метра. Он состоит из двух частей и похож на раскрытую книгу. На плите 36 отпечатков утегений на одной стороне и такие же 36 отпечатков (противоотпечатков) — на другой.


Утегении

Утегении

Плита с отпечатками утегений в Палеонтологическом музее и прорисовка залегания отпечатков. Фото © Юлия Сучкова, рисунок из архива М. Ф. Ивахненко


В захоронении были представлены практически только амфибии. Не было следов рыб, моллюсков и насекомых. Изредка встречались окаменелые куски древесины и большие сростки болотного минерала лимонита размером с бильярдный шар. За несколько дней экспедиция собрала 350 отпечатков — от небольших личинок до взрослых особей в 20–30 сантиметров длиной. Их изучением занялся крупный специалист по позвоночным пермского периода М. Ф. Ивахненко. Спустя шесть лет после раскопок он описал находку как новый род Utegenia. Ивахненко считал утегений и близких к ним дискозаврисков очень примитивными родственниками парарептилий, своеобразной побочной и малозначимой веткой в их развитии, полностью вымершей и не оставившей потомства.


Утегении

Утегении

Скелеты родственных амфибий: ариеканерпетона (сверху) и утегении (снизу). Иллюстрация из архива М. Ф. Ивахненко)


Ивахненко в том числе удалось сделать интересные выводы по палеоэкологии утегений. Их захоронение состояло из нескольких слоев. В одних слоях залегали отпечатки личинок, в других — остатки взрослых особей. Они явно жили (и погибали) в разных условиях. У утегений, вероятно, были «детские сады», как у некоторых других амфибий и рептилий. Ивахненко предположил, что взрослые утегении погибали, когда зимовали в глубоких ямах. Водоем иногда покрывало слишком толстым слоем льда, кислорода в воде не хватало, наступал замор. Другим вариантом гибели взрослых утегений он считал извержение вулкана и последующее отравление водоема. Личинки же жили в озерах, которые оставались после весеннего половодья. Когда лужи пересыхали, часть личинок не успевала уплыть в глубокие места и погибала.

Иллюстрация © Максим Синица.

Антон Нелихов

25 июль 2019 /
Тайны истории
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