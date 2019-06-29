Ученые впервые локализовали источник одиночных "радиосигналов пришельцев"

Мощнейший радиотелескоп ASKAP помог астрономам впервые очень точно определить положение и измерить расстояние до источника одиночных FRB-радиовсплесков, загадочных "радиосигналов инопланетян". Их выводы были опубликованы в журнале Science."Это огромный прорыв, который мы ожидали с момента обнаружения первых подобных сигналов в 2007 году. Точность этих замеров такова, что если бы мы стояли на Луне и смотрели на Землю, то мы увидели бы не только город, но и смогли бы точно назвать тот квартал, где возникла вспышка", — рассказывает Кит Баннистер (Kit Bannister) из Объединения научных и прикладных исследований CSIRO в Эппинге (Австралия).Впервые о существовании таинственных вспышек радиоизлучения (fast radio-burst, FRB) астрономы заговорили в 2007 году, когда они были случайно открыты Баннистером и его коллегами во время наблюдений за радиопульсарами при помощи телескопа Паркс (Австралия).В последующие годы ученым удалось найти следы еще трех десятков подобных всплесков, сравнение которых показало, что они могут носить искусственное происхождение и даже потенциально быть сигналами внеземных цивилизаций из-за необъяснимой периодичности в их структуре.Все их объединяла одна вещь – чрезвычайно большая мощность и необыкновенно большое расстояние до их источников. Поэтому изначально астрономы предполагали, что подобные всплески рождаются в ходе слияния нейтронных звезд или других компактных объектов, превращающихся в черную дыру.Два года назад ученые обнаружили, что это не так – телескоп Паркс зафиксировал повторные вспышки в той точке, где шесть лет назад был зафиксирован один из первых FRB-всплесков, событие FRB 121102. Это сделало "сигналы инопланетян" еще более загадочными и интересными космическими феноменами.Впоследствии астрономы смогли локализовать источник этой вспышки – невидимую карликовую галактику в созвездии Возничего, удаленную от нас на три миллиарда световых лет. При этом точное положение и природу ни одного одиночного всплеска так и не удалось узнать, что заставляло исследователей ожесточенно спорить о том, отличаются ли они от FRB 121102.Баннистер и его коллеги сделали первый шаг к получению ответа на этот вопрос, используя радиотелескоп ASKAP, прототип обсерватории SKA, строящейся крупнейшей радиообсерватории мира. Он начал наблюдения за FRB-вспышками два года назад и за это время открыл несколько десятков новых вспышек, в том числе и несколько объектов с крайне неожиданными свойствами.Несмотря на высокую мощность и чувствительность ASKAP, австралийским астрофизикам долгое время не удавалось локализовать источник одиночных "радиосигналов пришельцев", пока ученые не направили все его антенны на один сектор неба в надежде поймать новый всплеск. В сентябре прошлого года им удалось решить эту задачу, наблюдая за вспышкой FRB 180924.Этот сигнал, как сейчас считают исследователи, возник в достаточно крупной "мертвой" эллиптической галактике DES J2144-4054, расположенной в созвездии Цапли на расстоянии в 3,6 миллиарда световых лет от Земли.Помимо ASKAP, в этих наблюдениях участвовали оптические телескопы VLT и Gemini, чьи снимки помогли ученым уточнить положение сигнала внутри той галактики, где он родился. Более того, полученные ими данные указали на то, что источники повторяющихся и одиночных сигналов действительно могут отличаться.В пользу этого говорит то, что прародитель FRB 180924 находится на ее окраинах, тогда как магнетар или какой-то другой объект, вырабатывающий вспышки FRB 121102, находится в центральных регионах карликовой галактики, где рождается большое число новых звезд.Пока не понятно, что именно породило эту вспышку, однако последующие наблюдения при помощи ASKAP и оптических телескопов, как надеются ученые, дадут ответ на этот вопрос и раскроют их роль в жизни мироздания.Даже если они не смогут этого сделать, вычисление положения других источников одиночных FRB-всплесков поможет астрофизикам решить одну из главных тайн Вселенной – понять, как много материи скрывается в пустоте между галактиками и выяснить, почему ее в них содержится почти в два раза меньше, чем предсказывает космология.