Мультикоптер для спутника Сатурна





NASA дало «зеленый свет» проекту исследования крупнейшего спутника Сатурна с помощью летающего аппарата. Миссия к Титану стартует в 2026 году и спустя 8 лет достигнет одно из самых интересных небесных тел Солнечной системы, чтобы найти там следы жизни.



Зонд получил название Dragonfly («Стрекоза») и он будет представлять из себя летательный аппарат с четырьмя двухвинтовыми роторами. Его вес на Титане составит около 400 килограмм, а тепло и электроэнергию он будет получать от радиоизотопного генератора. За чуть более чем два с половиной года, мультикоптер должен будет пролететь не менее 175 километров последовательно изучая самые разные участки местности. В качестве первой цели уже назначены дюны «Шангри-Ла» в экваториальной области спутника Сатурна.

Основная задача «Стрекозы» — поиск органических веществ, которые могут быть основой жизни. По мнению ученых, Титан в своем нынешнем состоянии очень сильно напоминает Землю в ранние периоды ее развития. Поэтому его изучение может внести существенный вклад в понимание процессов зарождения первых организмов на планетах. Для этого на борту зонда будут размещены два прибора — масс-спектрометр, а также гамма-лучевой и нейтронный спектрометр. Помимо них в список научного оборудования входят камеры, работающие в различных диапазонах, метеорологическая станция и блок инженерных датчиков, отслеживающих поведение летательного аппарата во время полета.



Наибольшее количество данных о Титане получено космическим аппаратом «Кассини», который совершил более двух десятков пролетов мимо этого спутника

Миссия является частью программы «Новые рубежи» (New Frontiers), в рамках которой уже запущены «Новые горизонты» (New Horizons) для изучения ряда транснептуновых объектов, «Юнона» (Juno) к Юпитеру и OSIRIS-REx, которая доставит на Землю грунт с астероида Бенну. Если все пройдет по плану, «Стрекоза» станет первым в истории мультикоптером на другом небесном теле, а также первым таким зондом, несущим всю полезную нагрузку на борту. Первым летательным аппаратом с несущим винтом станет вертолет на Марсе — «Популярная механика» писала о нем ранее.



Зонд «Гюйгенс» в представлении художника. Он проработал на поверхности всего несколько десятков минут, но успел передать большое количество бесценных данных, а также первое фото поверхности

Титан является крупнейшим спутником в Солнечной системе — он вполовину больше Луны и на 80% тяжелее нее. Более того, по своим физическим размерам он превосходит Меркурий, хотя и уступает ему по массе. На его поверхности атмосферное давление в полтора раза выше земного, а сила тяготения в семь раз меньше, что делает возможным использование летательного аппарата для долгосрочных исследований. По некоторым косвенным признакам ученые считают, что на Титане могут существовать примитивные микроорганизмы с радикально отличающимся от земного метаболизмом.

Самый крупный спутник в Солнечной системе уже исследовался автоматическими станциями — в конце 1970-х мимо него пролетели «Пионер-11» и «Вояджер», а в 2004 году аппарат «Кассини» сбросил на его поверхность зонд «Гюйгенс». Проекту Dragonfly под руководством Элизабет Тертл предстоит решить ряд сложных технических задач, ведь на Титане мультикоптер ждут весьма суровые условия. Температура может опускаться значительно ниже -150 градусов Цельсия, а в его атмосфере возможны сильные ветра и выпадение как жидких, так и твердых осадков из углеводородов. Подробная информация о миссии размещена на сайте NASA, а по ссылке доступно описание предварительного проекта.