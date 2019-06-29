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NASA показало удивительные облака Юпитера

NASA показало удивительные облака Юпитера



Фотография космического агентства показывает вихревые облака на поверхности планеты, которые образуют красивый рисунок.
На фотографии можно увидеть все северное полушарие Юпитера, на планете постоянно действую штормы и ярко-белые облака.
Этот снимок получен из четырех фотографий, которую объединили в одну. Изучением Юпитера занимается спутник «Юнона» (June). Он в конце мая был максимально близко к планете и в это время сделал снимки — расстояние в 8600 км. Но подобные активности можно заметить в любое время.

NASA показало удивительные облака Юпитера


Аппарат «Юнона» изучает Юпитер с 2011 года. В его задачи входит изучение атмосферы — он передает на Землю данные о движении ветров на планете.

29 июнь 2019 /
Тайны истории
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