Обнаружена рекордно маленькая экзопланета

Космический телескоп TESS, специализирующийся на поиске близких к нам экзопланет, порадовал ученых новой находкой. В системе L 98−59, расположенной в 35 световых годах от нас обнаружены сразу три новых экзопланеты, причем все — небольшие.L 98−59 — красный карлик, ничем особо не примечательный, но сулящий большие возможности для планетологов. Обнаруженные экзопланеты находятся вне зоны, в которой на их поверхности может существовать жидкая вода. Вероятно, они получают от своей звезды примерно столько же энергии, сколько Венера — от Солнца, но пока рано говорить о том, что условия на них могут быть похожи на венерианские.Одна из них — L 98−59b — имеет диаметр примерно в 80% от земного, что делает ее самой маленькой экзопланетой, обнаруженной TESS до сих пор. «Кеплер», правда, обнаруживал объекты и поменьше, так что речь сейчас идет о «личном рекорде» конкретного телескопа.Два других мира в системе, L 98−59c и L 98−59d, соответственно примерно в 1,4 и 1,6 раз больше Земли.L 98−59b, самый близкий к звезде мир, совершает один оборот вокруг нее всего за 2.25 земных суток, и получает от звезды в 22 раза больше энергии, чем Земля от Солнца. Средняя планета, L 98−59c, обращается с периодичностью 3,7 дня и получает в 11 раз больше радиации, чем Земля. На L 98−59d, самой дальней планете, идентифицированной на данный момент, год продолжается 7.5 суток. Она получает от светила в четыре раза больше энергии, чем Земля. Ученые полагают, что условия на ней могут отчасти напоминать Нептун, только гораздо жарче — похоже на то, что там есть мощная атмосфера, состав которой сейчас еще не известен.Астрономы намерены продолжить наблюдения за системой, чтобы понять, нет ли там еще чего-то интересного.Ознакомиться в подробностями можно в сообщении Центра Годдарда НАСА.