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Зонд НАСА отправится к "золотому астероиду" в 2022 году

Зонд НАСА отправится к "золотому астероиду" в 2022 году


Гигантский астероид Психея единственный в солнечной системе полностью металлический астероид такого размера. Психея состоит из железа, никеля и золота. По самым скромным оценкам только запасы железа можно оценить в 10 тыс. квадриллионов долларов. Для понимания: квадриллион - это миллион миллиардов. НАСА посылает космический корабль к нему в 2022 году
Психея — астероид главного пояса, который принадлежит к богатому металлами спектральному классу M. Благодаря значительным размерам и высокому содержанию металлов в породе на него приходится почти 1 % массы всех тел пояса астероидов, что позволяет ему входить в десятку самых массивных астероидов главного пояса.
Астероид 16 Психея расположен между орбитами Марса и Юпитера и состоит из золота, платины, железа и никеля.
29 июнь 2019 /
Тайны истории
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