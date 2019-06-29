Зонд НАСА отправится к "золотому астероиду" в 2022 году

Гигантский астероид Психея единственный в солнечной системе полностью металлический астероид такого размера. Психея состоит из железа, никеля и золота. По самым скромным оценкам только запасы железа можно оценить в 10 тыс. квадриллионов долларов. Для понимания: квадриллион - это миллион миллиардов. НАСА посылает космический корабль к нему в 2022 годуПсихея — астероид главного пояса, который принадлежит к богатому металлами спектральному классу M. Благодаря значительным размерам и высокому содержанию металлов в породе на него приходится почти 1 % массы всех тел пояса астероидов, что позволяет ему входить в десятку самых массивных астероидов главного пояса.Астероид 16 Психея расположен между орбитами Марса и Юпитера и состоит из золота, платины, железа и никеля.