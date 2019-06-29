Марсотрясения могут указывать на скрытые запасы водного льда

Американские ученые предположили, что марсотрясения могут развиваться так же, как землетрясения, вызванные добычей сланцевой нефти.Современный Марс геологически почти неактивен, на нем нет действующих вулканов, не происходит движения тектонических плит. Тем не менее марсотрясения здесь случаются, и недавно одно из них удалось достоверно зарегистрировать. Механизм марсотрясений остается загадкой — помочь ее разрешению должен зонд Mars InSight, продолжающий исследования недр Красной планеты с ее орбиты.Однако Майкл Манга (Michael Manga) и его коллеги из Калифорнийского университета в Беркли уже выдвинули гипотезу о происхождении марсотрясений. В статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, ученые связывают их с динамикой запасов водного льда, которые могут сохраняться под поверхностью планеты. Таким образом, механизм развития марсотрясений напоминает не обычные землетрясения, а те, что наблюдаются сегодня в некоторых регионах мира в результате безответственного применения технологий добычи сланцевой нефти.Для этой цели в подземные породы под большим давлением закачивается раствор, который вызывает их гидроразрыв и «выдавливает» нефть из множества мелких пор, позволяя ее выкачивать. Примерно так же могут развиваться сотрясения Марса. Согласно гипотезе калифорнийских ученых, в период местной зимы вода в верхних слоях должна промерзать на большую глубину.Расширяясь, этот лед создает дополнительное давление на нижние, еще жидкие слои и приводит к появлению пустот и напряжений. Приливные силы, действующие на Марс со стороны его спутника Фобоса или Солнца, либо же резкие изменения атмосферного давления могут служить крючками, которые спускают накопившиеся напряжения поверхностных слоев и заставляют их сотрясаться.Такую картину возможно проверить с помощью того же зонда InSight. Для этого понадобятся новые наблюдения марсотрясений, а затем можно будет сопоставить их появление с движениями Фобоса, Солнца, а также с погодными условиями на Красной планете.