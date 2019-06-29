Зафиксирован загадочный свет из космоса





Международная группа ученых зафиксировали аномальные фотоны с самой высокой энергией в истории наблюдений. По мнению астрономов, частица света прилетела из Крабовидной туманности в составе космических лучей, испускаемых остатками сверхновой. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи наблюдали за ливнями частиц, приходящими из верхних слоев атмосферы Земли и возникающими в результате столкновения космических лучей с атомами в составе земных газов. Всего было зарегистрировано 24 таких ливня, инициированных фотонами с энергией свыше 100 тераэлектронвольт (триллионов электронвольт, ТэВ). Согласно расчетам, один из фотонов должен был обладать энергией в 450 ТэВ.

Наблюдения велись в обсерватории Gibma Collaboration Tibet Air Shower на Тибетском нагорье. Она включает в себя 600 детекторов частиц, размещенных на площади 65 тысяч квадратных метров. Ученые исключили из анализируемых данных события регистрации мюонов, которые образуются при столкновении с атмосферой высокоэнергетических протонов и атомных ядер.

Крабовидная туманность представляет собой остатки сверхновой, вспыхнувшей в 1054 году нашей эры. Этот объект находится в рукаве Персея, примерно в 6500 световых лет от нас.