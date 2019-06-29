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Как люди колонизируют нашу галактику?

Как люди колонизируют нашу галактику?


Человечество давно гадает о том, возможна ли жизнь на других планетах и мечтает однажды не только найти, но и полететь к другим мирам, находящимся за пределами нашей Солнечной системы. Чтобы мечта стала реальностью, нужно с чего-то начитать. В ближайших планах — покорение Луны, затем Марса, а потом и других планет. Но, что будет после? Если мы сможем разработать нужные технологии, которые позволят осуществлять перелеты между звездами (на миллиарды и миллиарды километров), как это будет выглядеть?
Как человечество колонизирует Млечный Путь?
Китайские ученые разработали компьютерную модель, которая показывает наиболее вероятный сценарий расселения человечества по всей нашей галактике Млечный Путь.
Модель создавалась с расчетом на то, что человечество уже разработало все нужные технологии и обладает всеми ресурсами, необходимыми для подобной галактической колонизации. По их оценкам, это должно произойти примерно через десять лет.
Сначала специалисты рассчитали подходящие маршруты для заселения 100 000 планетарных систем, которые рассматриваются исследователями космоса, как подходящими для потенциального заселения.
Согласно задумке ученых, перелеты между звездами будут осуществляться с помощью огромных так называемых кораблей поколений – звездолетов, на борту которых во время перелета будут сменяться сотнями тысяч поколений людей.
Как люди колонизируют нашу галактику?

Примерно так в представлении ученых может выглядеть корабль поколений
В компьютерной модели показывается, как процесс расселения человечества начинается с того, что звездолеты (синие и зеленые полоски) покидают Солнечную систему (оранжевая точка). При достижении подходящей для заселения планеты, люди основывают на ней колонии. Сами планеты становятся новыми отправными точками для дальнейшего расселения человечества (красные полоски). Весь процесс напоминает взрывы фейерверков. Ко времени окончания симуляции человечество полностью осваивает Рукав Персея — один из основных спиральных рукавов нашей галактики.
Видео процесса можно посмотреть ниже:
29 июнь 2019 /
Тайны истории
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