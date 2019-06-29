Мужчина выжил после месяца проведенного в берлоге медведя

Хочу сразу предупредить, что фото и видео могут вас шокировать. В Тыве собаки вывели группу охотников к медвежьей берлоге в которой они обнаружили изможденного человека. У мужчины был сломан позвоночник и он был похож на живую мумию. У пострадавшего были такие травмы, что не понятно, как он вообще выжил.По словам мужчины на него напал медведь и "заломал" его, но не убил, а утащил в берлогу в качестве "живой консервы". Мужчины пил собственную мочу, что бы выжить.Медведь притащив его в свою берлогу, ушел и не вернулся. Может его застрелили охотники или с ним, произошло еще что-то, но это и спасло мужчине жизнь. Мужчина помнит свое имя, но не фамилию и возраст.Местные медики говорят, что они не могут объяснить, как человек пережил такие травмы...Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Республики Тыва, региона Южной Сибири, сказал сегодня: "Мы не можем подтвердить, что случай произошел в Туве. Он не был зарегистрирован Министерством здравоохранения, МЧС или каким-либо другим официальным органом (в регионе). Скорее всего, это произошло где-то за пределами Тувы".Информация о произошедшем, а так же фото и видео появились в западных СМИ.Республика Тыва — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Восточно-Сибирского экономического района. Столица — город Кызыл.