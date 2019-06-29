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Мужчина выжил после месяца проведенного в берлоге медведя

Мужчина выжил после месяца проведенного в берлоге медведя


Хочу сразу предупредить, что фото и видео могут вас шокировать. В Тыве собаки вывели группу охотников к медвежьей берлоге в которой они обнаружили изможденного человека. У мужчины был сломан позвоночник и он был похож на живую мумию. У пострадавшего были такие травмы, что не понятно, как он вообще выжил.
По словам мужчины на него напал медведь и "заломал" его, но не убил, а утащил в берлогу в качестве "живой консервы". Мужчины пил собственную мочу, что бы выжить.
Медведь притащив его в свою берлогу, ушел и не вернулся. Может его застрелили охотники или с ним, произошло еще что-то, но это и спасло мужчине жизнь. Мужчина помнит свое имя, но не фамилию и возраст.
Местные медики говорят, что они не могут объяснить, как человек пережил такие травмы...
Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Республики Тыва, региона Южной Сибири, сказал сегодня: "Мы не можем подтвердить, что случай произошел в Туве. Он не был зарегистрирован Министерством здравоохранения, МЧС или каким-либо другим официальным органом (в регионе). Скорее всего, это произошло где-то за пределами Тувы".
Информация о произошедшем, а так же фото и видео появились в западных СМИ.
Мужчина выжил после месяца проведенного в берлоге медведя

Мужчина выжил после месяца проведенного в берлоге медведя

Мужчина выжил после месяца проведенного в берлоге медведя

Мужчина выжил после месяца проведенного в берлоге медведя

Мужчина выжил после месяца проведенного в берлоге медведя


Республика Тыва — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Сибирский федеральный округ, является частью Восточно-Сибирского экономического района. Столица — город Кызыл.
29 июнь 2019 /
Тайны истории
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