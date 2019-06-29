Инопланетяне создают на Земле гибридную расу?

Инопланетные пришельцы из космоса находятся на нашей планете и спариваются с людьми, чтобы создать новый “гибридный” вид, заявил профессор из Оксфордского университета.Инопланетные гибриды, рожденные от подобных контактов, выживут на Земле, когда изменение климата сделает Землю непригодной для жизни на ней человеческой расы.Эта теория была представлена профессором Янг-Хэ Чи, который преподает в Восточном институте Оксфорда. Оксфордский академик твердо верит в теорию посещения Земли инопланетянами и частых похищений инопланетянами людей.Он изложил свои гипотезы в недавно выпущенной книге "Инопланетные посещения и конец человечества". По словам профессора Чи, он верит в связь между числом похищений инопланетянами и изменением климата.Профессор Чи говорит: "Одна из возможностей заключается в том, что они берут нашу ДНК для последующих генетических экспериментов. Они создают совершенно новый вид человека, который сможет выжить в будущих климатических условиях. Некоторые похищенные сообщают, что эти гибриды обладают очень высоким интеллектом, поэтому они производят этих гибридов, как потенциальных будущих лидеров нового мира”.Профессор Чи считает, что существует четыре основных типа чужеродных видов, все они характеризуются их различными физическими проявлениями.1. насекомоподобный тип инопланетян2. инопланетяне с чешуей и змеиными глазами3. маленькие инопланетяне4. высокие инопланетяне.Насекомоподобные виды, по его мнению, являются правящим видом, который командует остальными инопланетными расами."Они приходят не ради нас, а ради себя, ради их выживания, но их выживание на самом деле является и нашим выживанием, выживанием всей биосферы", - говорит профессор.