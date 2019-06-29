» » Инопланетяне создают на Земле гибридную расу?

Инопланетяне создают на Земле гибридную расу?

Инопланетяне создают на Земле гибридную расу?


Инопланетные пришельцы из космоса находятся на нашей планете и спариваются с людьми, чтобы создать новый “гибридный” вид, заявил профессор из Оксфордского университета.
Инопланетные гибриды, рожденные от подобных контактов, выживут на Земле, когда изменение климата сделает Землю непригодной для жизни на ней человеческой расы.
Эта теория была представлена профессором Янг-Хэ Чи, который преподает в Восточном институте Оксфорда. Оксфордский академик твердо верит в теорию посещения Земли инопланетянами и частых похищений инопланетянами людей.
Он изложил свои гипотезы в недавно выпущенной книге "Инопланетные посещения и конец человечества". По словам профессора Чи, он верит в связь между числом похищений инопланетянами и изменением климата.
Инопланетяне создают на Земле гибридную расу?

Профессор Чи говорит: "Одна из возможностей заключается в том, что они берут нашу ДНК для последующих генетических экспериментов. Они создают совершенно новый вид человека, который сможет выжить в будущих климатических условиях. Некоторые похищенные сообщают, что эти гибриды обладают очень высоким интеллектом, поэтому они производят этих гибридов, как потенциальных будущих лидеров нового мира”.
Профессор Чи считает, что существует четыре основных типа чужеродных видов, все они характеризуются их различными физическими проявлениями.
1. насекомоподобный тип инопланетян

2. инопланетяне с чешуей и змеиными глазами

3. маленькие инопланетяне

4. высокие инопланетяне.
Насекомоподобные виды, по его мнению, являются правящим видом, который командует остальными инопланетными расами.
"Они приходят не ради нас, а ради себя, ради их выживания, но их выживание на самом деле является и нашим выживанием, выживанием всей биосферы", - говорит профессор.
29 июнь 2019 /
Тайны истории
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Внеземное происхождение человечества
Тайны истории

Внеземное происхождение человечества

Американский эколог Эллис Сильвер, в своей книге утверждает, что планета Земля не является прародиной человечества. По его мнению, люди появились на Земле десятки тысяч лет назад не по своей воле.
Африканские пальмы рассказали об изменении климата
Тайны истории

Африканские пальмы рассказали об изменении климата

Согласно новому исследованию учёных из Орхусского университета (Aarhus University), пальмы могут предсказывать будущее и рассказывать историю о том, как в течение миллионов лет флора и фауна
Охотники из Европы открыли Америку раньше Колумба
Тайны истории

Охотники из Европы открыли Америку раньше Колумба

На основании последних археологических раскопок ученые предполагают, что Америку открыли европейские охотники каменного века за 10 тысяч лет до того, как сибирские предки американских индейцев пришли
В Китае найдены останки доисторической белки, которую ученые считают предком человека
Тайны истории

В Китае найдены останки доисторической белки, которую ученые считают предком человека

Окаменелые останки белки, жившей 165 миллионов лет назад, и которая, по мнению ученых, является дальним родственником современного человека, были обнаружены в Китае.Найденные останки древнего
Древних людей погубил метеоритный шторм
Тайны истории

Древних людей погубил метеоритный шторм

Ученые обнаружили убедительные доказательства того, что древних людей и животных, включая мамонтов, сгубил метеоритный шторм, обрушившийся на Землю около 12 тыс. лет назад. Свидетельства в пользу
Адам и Ева - плод генной инженерии?
Тайны истории

Адам и Ева - плод генной инженерии?

Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Займ на карту с нулевым балансом без проверокЛучшая стоимость софосбувира в МосквеНа Луну отправят лазерный 3D-принтер для печати «кирпичей»Часть вторая - С чего начинается константа?Ученые раскрыли загадку галактики без темной материиВзрыв сверхновой повлиял на эволюцию человечестваНа Мальдивах найдена морская вода ледникового периодаПлюсы здорового питания


Свежие Статьи
Мультикоптер для спутника Сатурна

Мультикоптер для спутника Сатурна

Зафиксирован загадочный свет из космоса

Зафиксирован загадочный свет из космоса

NASA показало удивительные облака Юпитера

NASA показало удивительные облака Юпитера

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+